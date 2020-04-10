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«Решил как-то послужить в этой ситуации». Рассказываем о тех, кто помогает
10.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест каждый день оказывает поддержку всем, кто в этом нуждается: кому-то словом, кому-то делом. Растет количество волонтеров, а вместе с ним расширяются возможности для помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Яготинцев на волонтерском посту недавно, неделю. Но звучит уверенно, ведь слушать людей умеет хорошо – за спиной 15-летний стаж психолога. Теперь свои знания, а главное умения, он применяет и в Красном Кресте.
Олег Яготинцев, волонтер:
И дело сразу же нашлось. На этой неделе официально стартовал новый проект белорусского Красного Креста «Добрый телефон». Это инфолиния, по которой каждый желающий может задать волнующие вопросы и попросить о помощи.
В топе популярных тем, конечно, вопросы о коронавирусе. Перед тем, как давать советы, волонтеры сами изучили вопрос и посетили специальный тренинг. В новой, непривычной ситуации адаптироваться нужно быстро.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Сейчас определены три основных направления: помощь уязвимым слоям населения, волонтерская работа, а также инфолиния. Ежедневно организация получает разнообразные запросы о помощи. Одним нужна информация, другим – материальная поддержка.
Ирина Петыш, корреспондент:
Организация уже направила порядка 10 тонн воды в разные медучреждения.
Светлана Кондратьева, главная медицинская сестра 3-й городской клинической больницы им. Клумова:
Ольга Мычко:
Помочь может каждый, ведь иногда масса усилий и средства не требуется, достаточно просто послушать.
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Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест каждый день оказывает поддержку всем, кто в этом нуждается: кому-то словом, кому-то делом. Растет количество волонтеров,...
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