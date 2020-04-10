Нацбанк потратил почти 900 млн долларов на спасение курса рубля от обвала

БелРынок . Несмотря на рост спроса на валюту со стороны жителей Беларуси в марте, очереди за долларами в банках не выстраивались, хотя купить наличные доллары было сложновато. Но сделки можно было совершать по безналу. Поэтому объем покупки безналичной валюты вырос в марте по сравнению с февралем на 84,7 млн долларов и составил 392,1 млн долларов, в то время как наличной валюты физические лица купили на 629,8 млн долларов, что оказалось всего на 61,4 млн долларов больше, чем в феврале, пишет





В сумме население приобрело в марте иностранной валюты на 1,02 млрд долларов. Это много, но не рекорд, были времена, когда население покупало валюты намного больше, например, в декабре 2014 года – 1,5 млрд долларов.





Основной покупатель валюты – предприятия





Жители Беларуси в марте активно не только покупали, но и продавали валюту, реализовав ее на 742,4 млн долларов. Это на 35,2 млн долларов больше, чем в марте прошлого года. Увеличение данного параметра связано, по-видимому, с продажами валюты теми людьми, которые решили воспользоваться высоким курсом доллара и евро, и продавали их в целях покупки товаров в магазинах за белорусские рубли.





В результате в марте текущего года физические лица валюты купили больше, чем продали, на 279,5 млн долларов. Это примерно в 14 раз больше, чем в марте прошлого года.





Белорусские предприятия в марте увеличили чистый спрос на валюту намного больше, чем население. Субъекты хозяйствования – резиденты РБ в марте текущего года купили иностранной валюты на 617,8 млн долларов больше, чем продали.





При этом валовой объем приобретения валюты ими в марте текущего года достиг 2,292 млрд долларов, что превысило результат марта прошлого года на 636,4 млн долларов. А продажа валюты сократилась на 136,7 млн долларов – до 1,675 млрд долларов. Такая динамика объясняется, по-видимому, тем, что в связи с сокращением объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ снизился экспорт нефтепродуктов, а спрос на валюту со стороны НПЗ вырос.





В марте чистыми покупателями оказались и белорусские банки, которые приобрели ее на 20,4 млн долларов. И только субъекты хозяйствования – резиденты РБ были в этом месяце поставщиками валюты на внутреннем рынке РБ, реализовав ее на 52,2 млн долларов.





Если и сложить все указанные величины чистой покупки и продажи валюты и получится дефицит валюты в размере 865,5 млн долларов, который кроме как Нацбанку компенсировать было некому. Это значительная величина, примерно десятая часть золотовалютных резервов страны.





При этом, как сообщил 7 апреля Нацбанк, международные резервные активы РБ в марте текущего года сократились на 1 018,4 млн долларов (11,6%) и достигли 7 786,5 млн долларов.





Ясно, что долго Нацбанк не сможет осуществлять столь значительные валютные интервенции. Но есть надежда, что их объем будет уменьшаться, причем довольно быстро.









Давление на рубль должно ослабеть





Эти надежды связаны, в первую очередь, с внешними факторами, хотя имеются и внутренние. Внутренние – это возобновление поставок на белорусские НПЗ российской нефти. В целом загрузка НПЗ в апреле должна составить 2 млн тонн, что соответствует обычному уровню. Таким образом, приток валюты от экспорта нефтепродуктов возобновится, а спрос на валюту со стороны предприятий снизится.





Среди внешних факторов, стабилизирующих белорусских финансы, главным является возможное прекращение ценовой войны на рынке нефти. На 9 апреля назначена встреча представителей ОПЕК+, на которой будет решаться вопрос о сокращении добычи нефти. По имеющимся данным, предполагается сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки от текущих уровней добычи. Саудовская Аравия готова снизить добычу на 3 млн баррелей. Но по сравнению с уровнем добычи до начала ценовой войны снижение составит всего около 0,5 млн баррелей. В то же время России, которая не увеличивала добычу, предлагают сократить ее на 1,5 млн баррелей. Это означает, что Россия пострадает больше других стран, что, естественно, ее не устраивает. Неясно также, будет ли сокращать добычу нефти США.





В том случае, если новую сделку не удастся заключить, падение цен на нефть продолжится. В частности, эксперты Банка «Санкт-Петербург» считают, что если рынки будут разочарованы результатами саммита ОПЕК+ 9 апреля, то курс доллара может снова подняться до 78 российских рублей за доллар. Но если на саммите 9 апреля сторонам удастся договориться, то, как считают опрошенные ТАСС эксперты, курс доллара на Московской бирже опустится до 75 рублей за доллар.





В то же время некоторые эксперты считают, что и успешная сделка уже не спасет ситуацию, так как падение спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса составляет около 20 млн баррелей в день. В связи с этим Виктор Шум, вице-президент по энергетическим консультациям в IHS Markit, считает, что цена на нефть марки Brent в апреле упадет примерно до 10 долларов за баррель и, вероятно, останется на этом уровне во втором квартале. По его мнению, любых разговоров о крупных сокращениях, вероятно, уже недостаточно.





Правда, в последние дни появились первые признаки улучшения ситуации с эпидемией в США и отдельных странах Европы, хотя ухудшается положение в Японии. Но и тут перспективы неясны, ведь эпидемия закончится, а экономические проблемы и долги останутся.





Неясно пока и влияние на экономику Беларуси остановки производства на многих предприятиях в России. Это приведет к сокращению как импорта в РБ, так и экспорта, и что окажется значительнее, неясно.





Эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s оценивают будущее белорусской экономики довольно оптимистично: они прогнозируют снижение белорусского ВВП в текущем году всего на 2%. Более того, в агентстве сохранили кредитные рейтинги РБ без изменения. Эксперты сослались при этом на высокие золотовалютные резервы страны и возможность получения Беларусью финансирования от международных организаций, России и Китая.





Прогноз агентства в отношении ВВП кажется чересчур оптимистичным, тем не менее, действительно существуют хорошие предпосылки для продолжения тенденции ослабления доллара США на БВФБ, хотя существуют факторы, которые могут привести к новым скачкам курса.





В связи с этим можно ожидать, что давление на курс рубля, которое сдерживает Нацбанк валютными интервенциями, снижается, и это вполне может стать тенденцией. Это заметно уже по торгам иностранными валютами на БВФБ в последние два дня. Они упали до 50,7 млн рублей в среднем за день, что примерно в 2 раза ниже, чем на предыдущей неделе и примерно соответствует среднему докризисному уровню.





Однако появился и новый фактор, который может оказать давление на рубль – распоряжение президента РБ создать запас нефти. Хотя она и дешевая, на это потребуется валюта . Впрочем, она может быть взята в кредит в банках.





Остаются неясными и намерения Нацбанка, который фактически в настоящее время устанавливает курс белорусского рубля на БВФБ, осуществляя валютные интервенции. В течение двух последних недель он удерживает стоимость валютной корзины примерно на одном уровне. Если он будет действовать так и дальше, то по мере роста курса российского рубля и евро курс доллара на БВФБ будет снижаться. Возможно, этот процесс начался.