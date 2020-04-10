Людас Румбутис: «Наверное, надо каким-то образом подстраховаться, но в метро народу больше, чем на всех играх чемпионата Беларуси за один тур»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный специалист поделился мнением о критике российских специалистов белорусского чемпионата, а также поделился мнением о том, стоит ли останавливать турнир из-за пандемии коронавируса.

– А что скажете на реакцию россиян на наш чемпионат?

– Да пусть они реагируют как хотят. Если будут деньги, я и в Антарктиде, и на Северном полюсе сколочу команду. А если их нет, то играем теми, кто есть.

Я уже как-то сказал, но не так написали. Годовая зарплата топового игрока в России была как 5-6 бюджетов наших команд.

– В последние дни резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране. Надо ли дальше продолжать чемпионат?

– С одной стороны, все остановили, и нам бы надо, но если пока работает метро без ограничений, работает общественный транспорт, работают торговые центры... Ну, что – на стадионе больше людей, чем в метро что ли? Наверное, надо каким-то образом подстраховаться, но в метро народу больше, чем сейчас на всех играх чемпионата Беларуси за один тур.

– А вы как, ходите на футбол?

– Пока не хожу. В группе риска (смеется – .com). Зато все игры смотрю и скажу, что очень хорошего качества показ: и по «Матч ТВ» смотрю, и по компьютеру, и по «Беларусь 5», – сказал Румбутис в разговоре с корреспондентом Tribuna.com.

Напомним, в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса, из них 169 выздоровевших и 19 умерших.

В Минске введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы, некоторые ВУЗы переведены на дистанционное обучение.