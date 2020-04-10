|
Людас Румбутис: «Наверное, надо каким-то образом подстраховаться, но в метро народу больше, чем на всех играх чемпионата Беларуси за один тур»
10.04.2020 22:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный специалист
– А что скажете на реакцию россиян на наш чемпионат?
– Да пусть они реагируют как хотят. Если будут деньги, я и в Антарктиде, и на Северном полюсе сколочу команду. А если их нет, то играем теми, кто есть.
Я уже как-то сказал, но не так написали. Годовая зарплата топового игрока в России была как 5-6 бюджетов наших команд.
– В последние дни резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране. Надо ли дальше продолжать чемпионат?
– С одной стороны, все остановили, и нам бы надо, но если пока работает метро без ограничений, работает общественный транспорт, работают торговые центры... Ну, что – на стадионе больше людей, чем в метро что ли? Наверное, надо каким-то образом подстраховаться, но в метро народу больше, чем сейчас на всех играх чемпионата Беларуси за один тур.
– А вы как, ходите на футбол?
– Пока не хожу. В группе риска (смеется –
Напомним, в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса, из них 169 выздоровевших и 19 умерших.
В Минске введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы, некоторые ВУЗы переведены на дистанционное обучение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людас Румбутис: «Наверное, надо каким-то образом подстраховаться, но в метро народу больше, чем на всех играх чемпионата Беларуси за один тур»
Футбольный специалист Людас Румбутис поделился мнением о критике российских специалистов белорусского чемпионата, а также поделился мнением о том, стоит ли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)