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Учёные показали, как коронавирус распространяется при кашле: впечатляющее видео

10.04.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учёные показали, как коронавирус распространяется при кашле: впечатляющее видео

Учёные из трёх ведущих университетов Финляндии независимо друг от друга с помощью компьютера смоделировали распространение облака капель, которое возникает во время кашля, чихания или разговора. Как оказалось, вирусные частицы, выброшенные с потоком воздуха, ещё достаточно долгое время летают в воздухе. Это означает, что во время пандемии следует избегать помещений с большим скоплением людей. Об этом сообщают Вести.Ru.

Исследователи создали сценарий, при котором больной человек разговаривает, кашляет или чихает в супермаркете с обычной вентиляционной системой.

Компьютер смог рассчитать, как в данном в воздухе распространяются мелкие капли, диаметр которых составляет менее 20 микрометров. 

Оказалось, что настолько мелкие капли не оседают на пол. Вместо этого они остаются на том же месте или же улетают с воздушными потоками. Полностью облако рассеивается только спустя несколько минут.

Результаты исследования показали, что рекомендации «не выходить из дома при наличии симптомов респираторного заболевания, избегать людных мест, кашлять или чихать в сгиб локтя и держать дистанцию» до сих пор актуальны.

Таким образом риски заразиться коронавирусом будут гораздо ниже в случае редкого появления в таких местах, как магазины, рестораны и общественный транспорт.


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Учёные из трёх ведущих университетов Финляндии независимо друг от друга с помощью компьютера смоделировали распространение облака капель, которое возникает во...
 
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