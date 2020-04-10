|
Игорь Ковалевич: «По коронавирусу в Гродно самая благоприятная обстановка в Беларуси. Всем необходимым обеспечены»
10.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич подвел итог матча с «Белшиной» (1:1) в рамках 4-го тура высшей лиги, сообщает
«Конечно, сегодня мы хотели победить, но не смогли добиться этого результата. Это не та игра, на которую мы рассчитывали. У нас были моменты для того, чтобы выиграть матч, были какие-то огрехи, но так сыграла команда. Отсюда такой результат.
Что касается продолжения чемпионата во время пандемии, безопасность обеспечивается соответствующими органами здравоохранения. Все, что в данной ситуации можно сделать – делается. По коронавирусу в
Очень ощущается нехватка болельщиков на трибунах. Ведь все это делается для зрителей. Хочется, чтобы ситуация как можно скорее нормализовалась, и все вернулось на свои места», – сказал Ковалевич.
Напомним, в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса, из них 169 выздоровевших и 19 умерших.
В Минске, как и в Гродно, введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы, некоторые ВУЗы переведены на дистанционное обучение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Ковалевич: «По коронавирусу в Гродно самая благоприятная обстановка в Беларуси. Всем необходимым обеспечены»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич подвел итог матча с «Белшиной» (1:1) в рамках 4-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)