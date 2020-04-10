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Игорь Ковалевич: «По коронавирусу в Гродно самая благоприятная обстановка в Беларуси. Всем необходимым обеспечены» 

10.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич подвел итог матча с «Белшиной» (1:1) в рамках 4-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».

«Конечно, сегодня мы хотели победить, но не смогли добиться этого результата. Это не та игра, на которую мы рассчитывали. У нас были моменты для того, чтобы выиграть матч, были какие-то огрехи, но так сыграла команда. Отсюда такой результат.

Что касается продолжения чемпионата во время пандемии, безопасность обеспечивается соответствующими органами здравоохранения. Все, что в данной ситуации можно сделать – делается. По коронавирусу в Гродно самая благоприятная обстановка в Беларуси. Всеми средствами, которыми мы должны быть обеспечены, мы обеспечены. Маски, антисептики, перчатки. Но повторюсь, есть соответствующие органы, которые принимают такие решения. Федерация приняла решение играть – мы играем.

Очень ощущается нехватка болельщиков на трибунах. Ведь все это делается для зрителей. Хочется, чтобы ситуация как можно скорее нормализовалась, и все вернулось на свои места», – сказал Ковалевич.

Напомним, в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса, из них 169 выздоровевших и 19 умерших.

В Минске, как и в Гродно, введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы, некоторые ВУЗы переведены на дистанционное обучение.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич подвел итог матча с «Белшиной» (1:1) в рамках 4-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».
 
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