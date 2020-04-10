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Как попал коронавирус на французский авианосец, который не причаливал к суше с 15 марта?

11.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский авианосец «Шарль де Голль» возвращается в порт раньше срока после того, как на его борту были зарегистрированы порядка 40 случаев заражения Covid-19. Объяснений этому нет. Разбираться с этой загадкой будет эпидемиологическая бригада военных врачей, которую направили на судно, пишет испанская газета El Mundo.




Авианосец «Шарль де Голль» возвращается на свою базу в Тулон раньше срока после того, как на его борту были зарегистрированы порядка 40 случаев заражения коронавирусом. Бригада военных врачей была доставлена на флагманское судно ВМС Франции для оценки ситуации и установления путей попадания вируса. «У нас нет объяснений», — заявили военные.

В последний раз «Шарль де Голль» швартовался во французском Бресте, на западной оконечности Бретани, 15 марта. С тех пор никто на борт авианосца не поднимался.

Военно-медицинская служба ВМС утверждает, что направила на авианосец эпидемиологическую бригаду.

«На борт прибыла бригада медиков с тест-системами, чтобы исследовать уже зарегистрированные случаи и воспрепятствовать распространению инфекции по судну. Инфицированные находятся под усиленным медицинским наблюдением», - говорится в коммюнике Министерства обороны.

Обстановка изолированности на военном корабле в открытом море предоставляет хорошие возможности для изучения распространения Covid-19. Потому что достаточно лишь установить нулевого пациента и выявить цепочку заражения.

Согласно утверждениям представителей Министерства обороны, обстановка на «Шарле де Голле» никакого беспокойства не вызывает. Экипаж насчитывает 1 760 человек. В это число входят двадцать медиков, в распоряжении которых помещение для госпитализации на 12 коек, аппараты искусственной вентиляции легких и сканер. В носовой части находится изолированная зона, рассчитанная на 127 человек. Туда помещены инфицированные моряки.

Военные источники пояснили, что в зоне изоляции отрицательное давление. Этот метод, уже применявшийся на вертолетоносце «Тонерре» при эвакуации больных из Корсики в Марсель, не позволяет воздуху устремляться в другие помещения корабля.

Произведена дезинфекция трапов и поручней, совещания стали проводиться реже, сократилось число их участников, среди части членов экипажа были розданы защитные маски.

Пандемия затронула и другие авианосцы, например, «Теодор Рузвельт» (США). Все закончилось снятием с должности командира корабля, который потребовал немедленной эвакуации авианосца, застрявшего сейчас на острове Гуам в Тихом океане. В результате разгоревшихся споров подал в отставку и министр ВМС США Томас Модли.

Обстановка на «Шарле де Голле» не вызывает никакого беспокойства у Министерства обороны Франции. Сейчас авианосец проходит ши ту Португалии и по плану должен был прибыть в Тулон 23 апреля. Он направляется в этот порт на юго-востоке Франции, являющийся главной военно-морской базой Франции в Средиземном море. Но в связи с новыми обстоятельствами «Шарль де Голль» прибудет туда в течение недели.

«Корабль находится в полной боеготовности и мог бы продолжить поход, но мы решили подстраховаться. Он уже направлялся домой, но мы решили сократить длительность плавания», — заявила министр Вооруженных Сил Флоренс Парли.

Авианосец «Шарль де Голль» вышел со своей базы 21 января и взял курс в Средиземное море, где принимал участие в боевых действиях против исламистов, воюющих в Ираке и Сирии. Затем пересек Атлантику и принял участие в европейских военно-морских учениях, проходивших в Балтийском море.

Перевод ИноСМИ
 
Теги: Брест
 
 
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Французский авианосец «Шарль де Голль» возвращается в порт раньше срока после того, как на его борту были зарегистрированы порядка 40 случаев заражения Covid-19....
 
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