Врач о пациентах с COVID-19: «Психологически это непросто».





Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы Павел Лопатов рассказал о работе в условиях пандемии, о психологической поддержке пациентов и о том, как важно соблюдать меры безопасности.

Рабочий день заведующего отделением анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы Павла Лопатова начинается в 7:30. Необходимо провести осмотр пациентов с тяжелой респираторной патологией, в том числе с атипичной пневмонией.

– Сегодня многие учреждения здравоохранения перепрофилируются под прием пациентов с ковид-инфекцией, тяжелыми пневмониями. Наша больница не исключение, – рассказывает Павел. – Врачей обеспечили всем необходимым: аппаратами для искусственной вентиляции легких, консолями подачи медицинских газов, функциональными кроватями, лекарствами и многим другим.

Отделение анестезиологии и реанимации работает 24 часа в сутки. Ежедневно сюда поступает от 4 до 12 человек с разными диагнозами. У некоторых впоследствии подтверждается наличие коронавирусной инфекции. Чтобы снизить возможный риск заражения для родных и близких, Павел в буквальном смысле живет на работе. Дома его ждут маленькие дети и супруга – медик по образованию.

– Каждый пациент, который к нам поступает, может быть потенциальным носителем опасного вируса. Чтобы обезопасить себя от заражения, работаем в противочумных костюмах, – говорит Павел. – Многослойные, надежные, но кожа в них практически не дышит. Постоянно чувствую, что по мне стекают капельки пота. Неудобно, конечно, а что делать?

Каждого попавшего в отделение медики стараются настроить на позитивный лад. Просят рассказать о себе, подбадривают.

– Пациенты выглядят довольно взволнованными. И это неудивительно. Представьте: чувствуешь себя плохо, а вокруг – люди в защитных костюмах… Психологически это непросто, — рассказывает Павел Лопатов.

Смена заведующего отделением анестезиологии и реанимации – восемь часов. Несмотря на большую нагрузку – физическую и психологическую – доктор не считает, что делает что-то особенное. Говорит, просто выполняет свою работу.

– В этой ситуации жители нашей страны проявляют себя самым лучшим образом, – размышляет Павел. – Люди благодарят нас в социальных сетях, привозят в больницу горячие обеды. Мы очень благодарны каждому за искреннюю поддержку.

Вместе с коллегами Павел не перестает напоминать людям о повышенных мерах безопасности: использовать маски, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию.

– Успех в противодействии пандемии зависит от каждого из нас. Медики должны делать все возможное со своей стороны, а население – со своей.