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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 апреля 2020 года)

11.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Снижение цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы набирает ход. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,8% и составил 1455 $/м2. Такую стремительную коррекцию в последний раз мы наблюдали 4 года назад. Снижение цен на первичном рынке, напротив, замедлилось. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1322 $/м2.

Кризис

Арендаторы ритейла в Беларуси скоро будут просто закрываться, если кризис продолжится...

Коронавирус

Минский врач рассказал об изоляции семьи от коронавируса, предложениях жилья и отсутствии паники. Кстати, в Минске медикам бесплатно выделили целую гостиницу.

У группы иностранных строителей БелАЭС подтвердили коронавирус.

Аренда жилья

На рынке аренды жилья произошли кардинальные изменения: рынок перенасытился, предложения превышают спрос, краткосрочная аренда практически полностью исчезла. Сейчас не несколько арендаторов борются за одну квартиру, а несколько арендодателей за одного клиента. Подробнее читайте в нашем материале. Данные нашей аналитики также подтверждают, что в марте резко выросло число желающих сдать квартиру в Минске на длительный срок.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 апреля 2020 года)

Строительство

Продолжается стройка ЖК «Левада». Первый дом уже почти готов. А МАПИД провел уже второй аукцион по квартирам в доме в английском стиле на ул. Космонавтов.

«Минскстрой» предлагает дольщикам построить многоуровневую автостоянку в районе улицы Притыцкого.

Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик написала письмо дольщикам, чтобы пообещать, что компания достроит свои проекты несмотря на кризис.

В Минске для медиков построят новые общежития.

Земля

8 мая с аукциона разыграют 5 участков в Смолевичах. Все они изъяты у бывших владельцев, на каждом — «недострой» разной степени готовности. Realt.by побывал в городе-«спутнике», в обзоре — актуальная информация и фото по каждому из лотов.

Михановичский сельсовет выставил на продажу 19 земельных участков.

Туризм и отдых

Туристическая отрасль всего мира переживает тяжелые времена. Беларусь здесь — не исключение. В то время, как границы закрыты, самолеты не летают, а большинство путешественников заперты в своих квартирах, сфере туризма не позавидуешь. Как выживают объекты инфраструктуры в этот непростой период, можно узнать здесь.

Инвестиции

Как проводить оценку имущества в условиях пандемии и экономического кризиса? Здесь рекомендации НКА, а здесь БОО.

Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и положительные стороны. Он предоставляет возможность купить готовый бизнес с дисконтом и открыть свое дело, которое в будущем будет приносить доход, а маленьким компаниям стать большими. Интересные предложения тут.

Законодательство

Лукашенко подписал указ об упрощении продажи в собственность государственного жилья. Однако есть нюанс.

А здесь ответы на непростые вопросы читателей от экспертов в сфере недвижимости и юриспруденции.

Регионы

В 1886 году иудеям принадлежало 65% всей недвижимости Гродно. Вместе с директором АН «Магазин недвижимости» Владимиром Пыльским и с председателем совета Иудейской религиозной общины Гродно Борисом Максовичем Квятковским показываем и рассказываем: как, где и чем жили евреи в Гродно.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 апреля 2020 года)

На минувшей неделе брестский аккумуляторный завод «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Напомним, что в 2019 году жители города в течение нескольких месяцев выходили на митинги против строительства этого предприятия. В июне прошлого года возведение аккумуляторного завода было приостановлено.

В Бресте за 4 тысячи рублей продается трехкомнатная квартира. Но не все так просто.

Дачи и частные дома

Минчанка построила дом на 150 «квадратов» за $ 40 тысяч в кредит. Вот ее история.

Белорусы кинулись искать загородные дома на лето: интерес к аренде вырос больше чем в два раза. 

На аукцион выставили трехэтажный дом с отличным ремонтом в 10 километрах от Минска.

Коммерческая недвижимость

«Дана Холдингз» начала строительство Международного финансового центра Minsk World.

Под Брестом продается дворец Сапег-Потоцких.

На аукцион выставили незавершенное незаконсервированное капитальное строение по улице Бабушкина в Минске. Разобрались, кому оно принадлежит, почему объект не сдали в срок и причем тут Индия.

Под Минском за $50 миллионов строят «умный» завод, внутри которого будет еще 50 заводов.

Дом культуры за 400 тысяч рублей и столовая за 10 долларов: вот что можно приобрести на аукционах в Брестской области.

Риэлтерский бизнес

«Кризис — лучший повод для развития» — так считает руководитель группы компаний «Престиж» Андрей Вариниченко. Специалист по недвижимости рассказал нам, как изменились процессы внутри агентства после того, как мир перестал быть прежним.

Жилье и инфраструктура

Подборка «однушек» в Минске «в хорошем состоянии» до $ 46 тысяч.

В ЖК «Магистр» появится школа на 750 мест. Посмотрели, как выглядит стройка.

Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов

Аренда

Выслушали рассказ девушки, которая 11 лет снимает жилье в Минске.

ЖКХ

Президент выступил за стимулирование людей к большему потреблению электроэнергии.

Офтоп

Мы собрали самые креативные объявления о продаже домов и квартир.

Не хватает только горящего Вечного огня. Вот как выглядит площадь Победы после реконструкции.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Цены идут вниз, белорусы ищут загородные дома на лето, а застройщики пытаются успокоить дольщиков. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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