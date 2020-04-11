|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 апреля 2020 года)
11.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Снижение цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы набирает ход.
Кризис
Арендаторы ритейла в Беларуси
Коронавирус
Минский врач
У группы иностранных строителей БелАЭС
Аренда жилья
На рынке аренды жилья произошли кардинальные изменения: рынок перенасытился, предложения превышают спрос, краткосрочная аренда практически полностью исчезла. Сейчас не несколько арендаторов борются за одну квартиру, а несколько арендодателей за одного клиента. Подробнее
Строительство
«Минскстрой»
Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик
В Минске для медиков
Земля
8 мая с аукциона разыграют 5 участков в Смолевичах. Все они изъяты у бывших владельцев, на каждом — «недострой» разной степени готовности. Realt.by побывал в городе-«спутнике»,
Михановичский сельсовет
Туризм и отдых
Туристическая отрасль всего мира переживает тяжелые времена. Беларусь здесь — не исключение. В то время, как границы закрыты, самолеты не летают, а большинство путешественников заперты в своих квартирах, сфере туризма не позавидуешь. Как выживают объекты инфраструктуры в этот непростой период, можно узнать
Инвестиции
Как проводить оценку имущества в условиях пандемии и экономического кризиса?
Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и положительные стороны. Он предоставляет возможность купить готовый бизнес с дисконтом и открыть свое дело, которое в будущем будет приносить доход, а маленьким компаниям стать большими. Интересные предложения
Законодательство
Лукашенко
А
Регионы
В 1886 году иудеям принадлежало 65% всей недвижимости Гродно. Вместе с директором АН «Магазин недвижимости» Владимиром Пыльским и с председателем совета Иудейской религиозной общины Гродно Борисом Максовичем Квятковским
На минувшей неделе брестский аккумуляторный завод «АйПауэр»
В Бресте за 4 тысячи рублей
Дачи и частные дома
Минчанка построила дом на 150 «квадратов» за $ 40 тысяч в кредит. Вот
Белорусы
На аукцион
Коммерческая недвижимость
«Дана Холдингз»
Под Брестом
На аукцион выставили незавершенное незаконсервированное капитальное строение по улице Бабушкина в Минске.
Под Минском за $50 миллионов
Дом культуры за 400 тысяч рублей и столовая за 10 долларов: вот
Риэлтерский бизнес
«Кризис — лучший повод для развития» — так считает руководитель группы компаний «Престиж» Андрей Вариниченко. Специалист по недвижимости
Жилье и инфраструктура
В ЖК «Магистр» появится школа на 750 мест. Посмотрели,
Детский сад в ЖК «Пирс»
Аренда
Выслушали
ЖКХ
Президент
Офтоп
Мы собрали
Не хватает только горящего Вечного огня.
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены идут вниз, белорусы ищут загородные дома на лето, а застройщики пытаются успокоить дольщиков. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)