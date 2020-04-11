Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 апреля 2020 года)

Строительство

Продолжается стройка ЖК «Левада». Первый дом уже почти готов. А МАПИД провел уже второй аукцион по квартирам в доме в английском стиле на ул. Космонавтов.

«Минскстрой» предлагает дольщикам построить многоуровневую автостоянку в районе улицы Притыцкого.

Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик написала письмо дольщикам , чтобы пообещать, что компания достроит свои проекты несмотря на кризис.

В Минске для медиков построят новые общежития .

Земля

8 мая с аукциона разыграют 5 участков в Смолевичах. Все они изъяты у бывших владельцев, на каждом — «недострой» разной степени готовности. Realt.by побывал в городе-«спутнике», в обзоре — актуальная информация и фото по каждому из лотов.

Михановичский сельсовет выставил на продажу 19 земельных участков.

Туризм и отдых

Туристическая отрасль всего мира переживает тяжелые времена. Беларусь здесь — не исключение. В то время, как границы закрыты, самолеты не летают, а большинство путешественников заперты в своих квартирах, сфере туризма не позавидуешь. Как выживают объекты инфраструктуры в этот непростой период, можно узнать здесь .

Инвестиции

Как проводить оценку имущества в условиях пандемии и экономического кризиса? Здесь рекомендации НКА, а здесь БОО.

Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и положительные стороны. Он предоставляет возможность купить готовый бизнес с дисконтом и открыть свое дело, которое в будущем будет приносить доход, а маленьким компаниям стать большими. Интересные предложения тут.

Законодательство

Лукашенко подписал указ об упрощении продажи в собственность государственного жилья. Однако есть нюанс.

А здесь ответы на непростые вопросы читателей от экспертов в сфере недвижимости и юриспруденции.

Регионы