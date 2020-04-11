Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 11 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 11 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила уже 1,7 миллиона человек, погибших – 102 тысячи, а излечившихся – почти 372 тысячи. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

Америка: 487 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 157 тысяч;

Италия: 147,6 тысячи;

Франция: 126 тысяч.

Германия: 120,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

Италия: 18,8 тысячи летальных исходов;

Америка: 18 тысяч;

Испания: 16 тысяч;

Франция: 13,2 тысячи;

Британия: девять тысяч.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил , что организация видит позитивную динамику вспышки инфекции в Европе. По его словам, темпы распространения болезни в наиболее пострадавших странах, таких как Франция, Италия, Германия, замедляются.

, что организация видит позитивную динамику вспышки инфекции в Европе. По его словам, темпы распространения болезни в наиболее пострадавших странах, таких как Франция, Италия, Германия, замедляются. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из отделения интенсивной терапии. Политик идет на поправку, за ним наблюдают врачи.

Италия продлевает карантин еще минимум на три недели – до 3 мая, но со следующей недели откроются некоторые виды магазинов. Есть шанс, что с 14 мая в стране заработают книжные магазины, а также точки, торгующие детской одеждой и канцелярскими товарами.

карантин еще минимум на три недели – до 3 мая, но со следующей недели откроются некоторые виды магазинов. Есть шанс, что с 14 мая в стране заработают книжные магазины, а также точки, торгующие детской одеждой и канцелярскими товарами. В ДР Конго вновь зафиксировали случай лихорадки Эбола – спустя шесть недель после последнего эпизода. Это значит, что республика не сможет, как ожидалось, сообщить 13 апреля о полной победе над болезнью, которая привела к гибели более 2,2 тысячи человек.

случай лихорадки Эбола – спустя шесть недель после последнего эпизода. Это значит, что республика не сможет, как ожидалось, сообщить 13 апреля о полной победе над болезнью, которая привела к гибели более 2,2 тысячи человек. Во Франции собираются удлиннить карантин после 15 апреля. Сейчас там приняты жесткие ограничения, согласно которым граждане должны оставаться дома и выходить на улицу в исключительных случаях, четко описанных в правилах. Штраф за нарушение самоизоляции – 135 евро или арест на несколько месяцев.

Правительство Испании назвало происходящее в стране пиком пандемии коронавируса. Премьер-министр Педро Санчес, выступая в парламенте, произнес: «Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация…мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся».

В Польше правительство объявило обязательный масочный режим. До 19 апреля в стране поставлены на паузу торговые центры, до 26 апреля закрыты все школы и прерваны все транспортные сообщения.

В Москве и Подмосковье с 13 апреля внедряется пропускная система. Мэр столицы Сергей Собянин, анонсируя это, сказал, что ситуация в городе ухудшается. Пропуска в Москве появятся постепенно. Вначале они потребуются для поездок на работу, затем – для передвижений в пределах города. Последний, третий этап, который стартует при необходимости, подразумевает получение пропуска даже для перемещения внутри своего района.

Обстановка в Беларуси

По последней сводке от Минздрава о коронавирусе в Беларуси, число заболевших достигло 1981. Активно лечат 1793 человека. Жизнь 72 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 169 человек, умерли 19.

от Минздрава о коронавирусе в Беларуси, число заболевших достигло 1981. Активно лечат 1793 человека. Жизнь 72 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 169 человек, умерли 19. Минздрав ограничил по всей Беларуси продажу медицинских масок, антисептиков, перчаток и некоторых лекарств в аптеках в одни руки. Из-за ажиотажа: за короткое время беларусы раскупили запас, рассчитанный на 14 месяцев. Подрбнее здесь .

. В Беларуси во второй раз продлили весенние каникулы в школах. Ученики вернутся за парты 20 апреля.

весенние каникулы в школах. Ученики вернутся за парты 20 апреля. Весенний призыв в армию переносить не намерены, заявили в Минздраве. Кстати, вчера ведомство провело брифинг – и он выдался куда более напряженным, чем в прошлые разы. Главное из онлайн-конференции мы пересказали вот тут .

. Состоится ли парад на 9 мая – вопрос, ответ на который не знает ни Минздрав, ни глава МИД Владимир Макей . Везде просят потерпеть и обещают принять решение уже ближе к дате.

. Везде просят потерпеть и обещают принять решение уже ближе к дате. Эксперты ВОЗ приехали в Витебск и озвучили свою позицию: с распространением вируса придется бороться еще год-полтора. Поэтому важно, чтобы системы здравоохранения не испытывали перегрузку и действовали барьерные меры.

свою позицию: с распространением вируса придется бороться еще год-полтора. Поэтому важно, чтобы системы здравоохранения не испытывали перегрузку и действовали барьерные меры. Ни католики, ни православные не откажутся от служб на Пасху, несмотря ни на что. Тем не менее, католическая церковь призвала верующих следить за мессой в интернете, а православная церковь будет освящать вербы, яйца и булки только на улице, вне храма.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.