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Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 11 апреля

11.04.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 11 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила уже 1,7 миллиона человек, погибших – 102 тысячи, а излечившихся – почти 372 тысячи. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • Америка: 487 тысяч эпизодов инфекции;
  • Испания: 157 тысяч;
  • Италия: 147,6 тысячи;
  • Франция: 126 тысяч.
  • Германия: 120,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • Италия: 18,8 тысячи летальных исходов;
  • Америка: 18 тысяч;
  • Испания: 16 тысяч;
  • Франция: 13,2 тысячи;
  • Британия: девять тысяч.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Обстановка в мире

  • Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что организация видит позитивную динамику вспышки инфекции в Европе. По его словам, темпы распространения болезни в наиболее пострадавших странах, таких как Франция, Италия, Германия, замедляются.
  • Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из отделения интенсивной терапии. Политик идет на поправку, за ним наблюдают врачи.
  • Италия продлевает карантин еще минимум на три недели – до 3 мая, но со следующей недели откроются некоторые виды магазинов. Есть шанс, что с 14 мая в стране заработают книжные магазины, а также точки, торгующие детской одеждой и канцелярскими товарами. 
  • В ДР Конго вновь зафиксировали случай лихорадки Эбола – спустя шесть недель после последнего эпизода. Это значит, что республика не сможет, как ожидалось, сообщить 13 апреля о полной победе над болезнью, которая привела к гибели более 2,2 тысячи человек.
  • Во Франции собираются удлиннить карантин после 15 апреля. Сейчас там приняты жесткие ограничения, согласно которым граждане должны оставаться дома и выходить на улицу в исключительных случаях, четко описанных в правилах. Штраф за нарушение самоизоляции – 135 евро или арест на несколько месяцев.
  • Правительство Испании назвало происходящее в стране пиком пандемии коронавируса. Премьер-министр Педро Санчес, выступая в парламенте, произнес: «Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация…мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся».
  • В Польше правительство объявило обязательный масочный режим. До 19 апреля в стране поставлены на паузу торговые центры, до 26 апреля закрыты все школы и прерваны все транспортные сообщения.
  • В Москве и Подмосковье с 13 апреля внедряется пропускная система. Мэр столицы Сергей Собянин, анонсируя это, сказал, что ситуация в городе ухудшается. Пропуска в Москве появятся постепенно. Вначале они потребуются для поездок на работу, затем – для передвижений в пределах города. Последний, третий этап, который стартует при необходимости, подразумевает получение пропуска даже для перемещения внутри своего района.

Обстановка в Беларуси

  • По последней сводке от Минздрава о коронавирусе в Беларуси, число заболевших достигло 1981. Активно лечат 1793 человека. Жизнь 72 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 169 человек, умерли 19. 
  • Минздрав ограничил по всей Беларуси продажу медицинских масок, антисептиков, перчаток и некоторых лекарств в аптеках в одни руки. Из-за ажиотажа: за короткое время беларусы раскупили запас, рассчитанный на 14 месяцев. Подрбнее здесь.
  • В Беларуси во второй раз продлили весенние каникулы в школах. Ученики вернутся за парты 20 апреля.
  • Весенний призыв в армию переносить не намерены, заявили в Минздраве. Кстати, вчера ведомство провело брифинг – и он выдался куда более напряженным, чем в прошлые разы. Главное из онлайн-конференции мы пересказали вот тут.
  • Состоится ли парад на 9 мая – вопрос, ответ на который не знает ни Минздрав, ни глава МИД Владимир Макей. Везде просят потерпеть и обещают принять решение уже ближе к дате.
  • Эксперты ВОЗ приехали в Витебск и озвучили свою позицию: с распространением вируса придется бороться еще год-полтора. Поэтому важно, чтобы системы здравоохранения не испытывали перегрузку и действовали барьерные меры.
  • Ни католики, ни православные не откажутся от служб на Пасху, несмотря ни на что. Тем не менее, католическая церковь призвала верующих следить за мессой в интернете, а православная церковь будет освящать вербы, яйца и булки только на улице, вне храма.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

 
Теги: Витебск
 
 
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К утру 11 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила уже 1,7 миллиона человек, погибших – 102 тысячи, а излечившихся – почти 372 тысячи. Вот пятерка...
 
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