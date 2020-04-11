В США сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил "сурово наказать" Китай за распространение коронавируса. Текст его речи опубликовал Washington Examiner.

"Мы, Сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тысяч смертей американцев и за 17 миллионов потерявших работу. Именно китайское правительство и его поведение привели к этой пандемии", – сказал политик.





По его мнению, именно китайское правительство допустило настолько масштабное распространение коронавируса.





Грэхэм подчеркнул, что США должны "заставить Китай изменить свое поведение". В качестве наказания, он призвал Вашингтон заставить Пекин списать часть долга США.

"Я хочу, чтобы наш ответ был настолько внушительным, что Китай изменит свое поведение. Я хочу вернуть цепь медицинских поставок в Соединенные Штаты, и я хочу прекратить списывать некоторые долги Китаю, потому что они должны платить нам, а не мы им", – заявил Грэм.