ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США предложили "наказать" Китай за смерти американцев и безработицу

11.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По мнению американского сенатора Линдси Грэхэма, именно китайское правительство допустило настолько масштабное распространение коронавируса

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил "сурово наказать" Китай за распространение коронавируса. Текст его речи опубликовал Washington Examiner.
 
"Мы, Сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тысяч смертей американцев и за 17 миллионов потерявших работу. Именно китайское правительство и его поведение привели к этой пандемии", – сказал политик.

По его мнению, именно китайское правительство допустило настолько масштабное распространение коронавируса.

Грэхэм подчеркнул, что США должны "заставить Китай изменить свое поведение". В качестве наказания, он призвал Вашингтон заставить Пекин списать часть долга США.
 
"Я хочу, чтобы наш ответ был настолько внушительным, что Китай изменит свое поведение. Я хочу вернуть цепь медицинских поставок в Соединенные Штаты, и я хочу прекратить списывать некоторые долги Китаю, потому что они должны платить нам, а не мы им",  – заявил Грэм.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению американского сенатора Линдси Грэхэма, именно китайское правительство допустило настолько масштабное распространение коронавируса
 
Новости дня
Новости
 
Вышел из болезни по-английски: Джонсон уже ходит по палате и общается с врачами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика