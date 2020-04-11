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Вышел из болезни по-английски: Джонсон уже ходит по палате и общается с врачами

11.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока неизвестно, когда британский премьер будет выписан – для этого необходимо соответствующая рекомендация медиков.

фото: rfi.fr


Пока неизвестно, когда британский премьер будет выписан – для этого необходимо соответствующая рекомендация медиков.

Как пишет Sputnik, заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему находится в больнице, но он уже на начальном этапе выздоровления

"Премьер-министр может немного ходить в промежутках между периодами отдыха, в рамках лечения, способствующего его выздоровлению. Он говорит с врачами и благодарит всех медиков за невероятную заботу о нем", - цитирует РИА Новости заявление канцелярии на Даунинг стрит.

Ранее сообщалось, что дата выписки главы правительства пока неизвестна – для этого должна быть соответствующая рекомендация врачей.

Джонсон сообщил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но не переставал работать. 3 апреля он в выступил с видеообращением, в котором сообщил, что у него высокая температура.


Спустя два дня канцелярия Джонсона объявила, что премьер находится в больнице, где сдает анализы, подчеркивалось, что речь не идет об экстренной госпитализации. На следующий день офис премьера сообщил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он находится в реанимации. Позже стало известно, что состояние премьера стабильно, искусственная вентиляция легких ему не понадобилась, необходимо лишь стандартное кислородное лечение. В минувший четверг Джонсона перевели в обычную палату.
 
 
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Пока неизвестно, когда британский премьер будет выписан – для этого необходимо соответствующая рекомендация медиков.
 
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