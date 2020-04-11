Данные на утро 11 апреля: сколько зараженных

Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет

Всего на текущий момент инфицированы 1 698 416 человек в 184 странах мира. Из них более 102 тысяч скончались, более 376 тысяч выздоровели.





Больше всего зараженных за сутки было выявлено в США. Там с начала эпидемии к врачам обратились более полумиллиона человек. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (158,2 тысячи), Италия (147,5 тысячи), Франция (125,9 тысячи) и Германия (122,1 тысячи). Россия поднялась в антирейтинге на одну строчку и закрепилась на 17 позиции по числу заболевших: в стране выявлено 11 917 случаев инфицирования.









По количеству умерших лидерами также остаются США. По подсчетам, каждую минуту в стране от коронавирусной болезни умирает 1,4 человека. За минувшие сутки там скончались 2108 пациентов.





Ранее стало известно, что китайское правительство сформировало бригаду медиков, которые отправились в Россию. Они будут помогать российским коллегам в борьбе со вспышкой опасного заболевания.





Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.



