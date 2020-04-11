ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Данные на утро 11 апреля: сколько зараженных

11.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек. Соответствующие данные рамещены на сайте Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором статистики по этому вопросу.

Данные на утро 11 апреля: сколько зараженных
Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет
Всего на текущий момент инфицированы 1 698 416 человек в 184 странах мира. Из них более 102 тысяч скончались, более 376 тысяч выздоровели.

Больше всего зараженных за сутки было выявлено в США. Там с начала эпидемии к врачам обратились более полумиллиона человек. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (158,2 тысячи), Италия (147,5 тысячи), Франция (125,9 тысячи) и Германия (122,1 тысячи). Россия поднялась в антирейтинге на одну строчку и закрепилась на 17 позиции по числу заболевших: в стране выявлено 11 917 случаев инфицирования.


По количеству умерших лидерами также остаются США. По подсчетам, каждую минуту в стране от коронавирусной болезни умирает 1,4 человека. За минувшие сутки там скончались 2108 пациентов.

Ранее стало известно, что китайское правительство сформировало бригаду медиков, которые отправились в Россию. Они будут помогать российским коллегам в борьбе со вспышкой опасного заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек. Соответствующие данные рамещены на сайте Университета...
 
Новости дня
Новости
 
В мире более 100 тыс. человек умерли от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика