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Мелания Трамп надела маску и обратилась к нации
11.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Первая леди США обратилась к гражданам и настоятельно попросила их надевать маски и держать дистанцию. При этом многие отметили, что речь Мелании расходится со словами ее мужа.
фото из открытого доступа
Супруга 45-го президента США Мелания Трамп надела медицинскую маску и призвала американцев носить ее во время пандемии коронавирусной инфекции. Также первая леди Америки показала, как носить маску. Фото и видео появились в ее Instagram-аккаунте.
49-летняя супруга главы Белого дома призвала каждого в общественных местах надевать маски. Также Мелания напомнила о важности соблюдения социальной дистанции, пишет
При этом американцы были немало удивлены тому, что она противоречит своему мужу. Ранее Дональд Трамп заявлял, что не хочет носить маску. По его словам, это всего «лишь рекомендация», которой лично он не последовал. Однако немного позже он поправил себя, сказав, что, возможно, изменит свои взгляды.
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп сдала тест на коронавирус.
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Первая леди США обратилась к гражданам и настоятельно попросила их надевать маски и держать дистанцию. При этом многие отметили, что речь Мелании расходится со...
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