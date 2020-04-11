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Как правильно носить тканевую маску

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как правильно носить тканевую маску

Тканевая маска помогает уменьшить распространение коронавируса COVID-19, но есть правильный и неправильный способ ее носить.

По словам врачей из «Центра здравоохранения штата Техас» в Хьюстоне, при неправильном использовании, тканевые маски могут подвергнуть вас и других людей риску. 

И помните: маски являются дополнением, а не заменой главных мер предосторожности: избегание контакта с людьми и пребывание дома. Лучший способ защититься от COVID-19 — дистанцироваться от общения, часто мыть руки и выходить из дома только ради жизненно важных дел.

Как правильно носить тканевую маску

Она должна быть изготовлена из ткани с большим количеством нитей для долговечности.

После того, как вы надели ее — не трогайте.

«После прикосновения к части ткани маски, вы должны считать себя загрязненным и немедленно вымыть руки», — сказала доктор Хилари Фэйрбротер, врач неотложной медицинской помощи. — «Если нужно отрегулировать, дотрагивайтесь до него только за веревочки или заколки».

Тканевая маска должна закрывать нос и рот. Она должен быть плотной, но не настолько, чтобы касаться губ.

«Если она касается губ, и капли насыщают ткань, они могут попасть прямо в рот», — объясняет Фэрбротер.

Обратное также верно: капли могут распространяться через маску к другим.

«В зависимости от ткани, можно представить, как прижимаете маску к губам, носу и глазам. На ней накоплена влага из дыхания, а затем она пропускает инфекционный агент».

Будьте осторожны, снимая тканевую маску — немедленно промойте ее в горячей воде с мылом.
«Лучше снять ее за нитки и положить прямо в стиральную машину или в воду».

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Тканевая маска помогает уменьшить распространение коронавируса COVID-19, но есть правильный и неправильный способ ее носить. По словам врачей из «Центра...
 
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