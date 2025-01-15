Рассказываем про минские ЖК, которые сдадут в 2025 году. А квартиры там еще остались?

Напомним, что «Минский квартал» на осколках частного сектора старой Грушевки начали возводить около шести лет назад. За прошедшее время в районе улиц Грушевской и Разинской возвели 5 домов и паркинг. Отметим, что жилой комплекс изначально не пытался удивить потенциальных дольщиков оригинальной архитектурой, яркими фасадами или модным благоустройством. Многоэтажки, объединенные названием «Минский квартал», получились без особых изысков, но зато в неплохом месте и по хорошим ценам. Первая 18-этажная высотка вышла панельной, остальные 17-ти этажные дома запроектировали в монолитном каркасе. В составе комплекса уже работает супермаркет, а также различные офисы.

Четвертый (завершающий) дом рассчитан на 315 квартир и 5 секций. Квартиры со свободной планировкой и черновой отделкой здесь продавались по стоимости от 1220 долларов за метр. Сейчас все квартире в новостройке проданы.

«Гармония»

Еще один жилой комплекс, который выходит на финишную прямую – «Гармония». Этот ЖК, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, строится в районе метро «Грушевка» с 2020 года.

Напомним, что возводит «Гармонию» компания «Арэса-Сервис». Жилой каркасник на 5 подъездов вырос на месте старых двухэтажных домов, которые были снесены. Комплекс состоит из девятиэтажного дома, встроенного магазина и стоянки на 300 машиномест. В соседях у новостройки − жилая пятиэтажка и налоговая инспекция Московского района.