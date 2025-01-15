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Рассказываем про минские ЖК, которые сдадут в 2025 году. А квартиры там еще остались?
15.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В наступившем году в Минске должно завершиться строительство сразу нескольких знаковых жилых комплексов. Среди них – башни «Маэстро», высотка MOD House, необычный комплекс «Фарфоровый» и другие. В нашем обзоре мы перечислим комплексы, дольщики которых получат ключи в ближайшие месяцы. Заодно узнаем, в каких ЖК еще остались свободные квартиры.
«Минский квартал»
Начнем с ЖК «Минский квартал», новоселы которого уже вот-вот смогут начать ремонты в своих квартирах. Удивительно то, что официальная сдача последнего дома жилого комплекса была назначена аж на 2026-й год. В реальности же застройщик (компания «Айрон») преподнес дольщикам настоящий новогодний подарок, объявив, что дом уже сдан. На сайте комплекса сообщается, что выдача ключей жильцам состоится до конца января.
Напомним, что «Минский квартал» на осколках частного сектора старой Грушевки начали возводить около шести лет назад. За прошедшее время в районе улиц Грушевской и Разинской возвели 5 домов и паркинг. Отметим, что жилой комплекс изначально не пытался удивить потенциальных дольщиков оригинальной архитектурой, яркими фасадами или модным благоустройством. Многоэтажки, объединенные названием «Минский квартал», получились без особых изысков, но зато в неплохом месте и по хорошим ценам. Первая 18-этажная высотка вышла панельной, остальные 17-ти этажные дома запроектировали в монолитном каркасе. В составе комплекса уже работает супермаркет, а также различные офисы.
Четвертый (завершающий) дом рассчитан на 315 квартир и 5 секций. Квартиры со свободной планировкой и черновой отделкой здесь продавались по стоимости от 1220 долларов за метр. Сейчас все квартире в новостройке проданы.
«Гармония»
Еще один жилой комплекс, который выходит на финишную прямую – «Гармония». Этот ЖК, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, строится в районе метро «Грушевка» с 2020 года.
Напомним, что возводит «Гармонию» компания «Арэса-Сервис». Жилой каркасник на 5 подъездов вырос на месте старых двухэтажных домов, которые были снесены. Комплекс состоит из девятиэтажного дома, встроенного магазина и стоянки на 300 машиномест. В соседях у новостройки − жилая пятиэтажка и налоговая инспекция Московского района.
В доме запроектированы одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 40 до 116 квадратных метров. В каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия. Жилье сдается без отделки. Из приятных бонусов – подъезды со сквозными проходами (на улицу и во двор), потолки по 2,7 метра, лифты OTIS, собственные кладовки в подвале. Надо сказать, что комплекс привлекал дольщиков относительно невысокими ценами. К примеру, в 2023-м году приобрести квартиру в строящемся доме можно было по стоимости от 900-1200 долларов за квадрат.
Как сообщили нам в отделе продаж, сдать последние секции дома планируется в течение ближайшего месяца. Свободных квартир в «Гармонии» уже не осталось.
MOD House
Это жилой комплекс, который растет в начале проспекта Дзержинского в Минске, успел пережить немало потрясений. Была и смена застройщика, и остановка стройки, и корректировка проекта, и недовольные дольщики. К счастью, сейчас все это позади. В настоящий момент здание находится в высокой степени готовности, у него даже появился официальный адрес – проспект Дзержинского, 12.
Напомним, что MOD House возводит «Группа компаний ТАПАС». Застройщик выкупил высотку у другого девелопера на начальной стадии и приступил к стройке в конце 2019 года. В высотке на проспекте Дзержинского в Минске – 23 этажа и 96 квартир (41 однокомнатная, 42 двухкомнатные и 13 трехкомнатных). Для удобства жильцов в здании запроектировано 3 лифта и гараж-стоянка на 111 мест. В многоэтажке, помимо квартир, разместится медицинский центр, а в пристроенной − офисные помещения и расчетно-кассовый центр.
Как сообщили в «Группе компаний ТАПАС», дом премиум-класса планируется к сдаче в конце I квартала 2025 года. На данный момент в продаже осталось всего четыре квартиры площадью от 60 до 116 квадратных метров. Три из них расположены на верхнем, 23 этаже, и еще одна – этажом ниже. Стоимость квадратного метра в оставшихся квартирах начинается от 2500 долларов. Также свободны два коммерческих помещения.
Все стройки на карте:
«Маэстро»
В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года строится жилой комплекс «Маэстро». В настоящее время на участке, где когда-то стояли старые бараки, уже высятся две башни будущего элитного дома.
Напомним, что строит комплекс повышенной комфортности компания «Гостевой дом», входящая в группу компаний Strateg. ЖК, расположенный в начале улицы Немига, будет состоять из двух 20-ти этажных башен и стилобата с коммерческими помещениями.
Всего в комплексе будет 141 квартира площадью от 50 до 250 квадратных метров. Будущий адрес комплекса также известен — Немига, 46.
На старте стройки квартиры предлагали по стоимости от 1600 до 1860 долларов за метр. В прошлом году цены выросли до 2300-4000 долларов. Мы рассказывали, что ряд квартир в комплексе будут иметь собственный выход к лифтовому холлу. Кроме того, объект будет оборудован видеонаблюдением и круглосуточным консьерж-сервисом, доступ к парадному входу будет обустроен специальным защитным козырьком − принцип «сухие ноги».
Первоначально дом должны были сдать еще несколько лет назад, но в итоге из-за ряда корректировок дату приемки жилого комплекса в эксплуатацию перенесли на апрель 2025 года.
Что касается свободных квартир, то на текущий момент, как сообщается в телеграм-канале застройщика, продажи жилья в комплексе остановлены. Желающим могут предложить только парковочные места.
«Фарфоровый»
В одном из самых спокойных уголков Минска сейчас достраивается жилой комплекс, который на старте был одним из самых необычных на рынке. Речь о ЖК «Фарфоровый», что разместился на улице Кропоткина.
В советское время на этом месте работал Минский фарфоровый завод. В 2009 году производство в центре города закрыли, а в 2013-м площадку с аукциона приобрела компания «Инфореалт». Девелопер произвел снос и анонсировал возведение целого «мини-сити».
Стройка комплекса с симпатичными домами, панорамными лифтами и интересным благоустройством стартовала в 2019-м году. Особенность квартир в «Фарфоровом» — собственная система приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха и рекуперацией тепла. Еще одна фишка комплекса — турецкие лифты HAS с панорамной стеной.
Сейчас в комплексе сданы два дома, на подходе – третий. В последней новостройке «Фарфорового» будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка. В настоящий момент третий дом уже дорос до своих 15 этажей. Сдать его планируют в сентябре этого года.
В строящемся доме доступны к покупке однушки, двушки, трешки и четырешки. Стоимость квадрата начинается от 1550 долларов, но есть квартиры с метром и по 3300 долларов (двухкомнатная квартира с террасой). К примеру, однокомнатная квартира площадью 58 квадратов на видовом 15-м этаже будет стоить около 122 тысяч долларов, 86-метровая трешка на 7-м этаже — 133 тысячи долларов, а 98-метровая квартира с террасой на последнем этаже — около 323 тысяч долларов.
Что еще обещают?
Стоит сказать, что в 2025-м году по плану также должна завершиться стройка ЖК «Смарт», но учитывая темпы стройки, обнадеживать дольщиков скорой сдачей семиподъездной многоэтажки мы не можем.
Отдельно отметим и ЖК «Гастелло» в районе проспекта Победителей. Сам дом застройщик сдал в эксплуатацию еще в конце октября 2024 года, однако получить ключи дольщики до сих пор не могут. В конце прошлого года будущие новоселы дома на 10 этажей и 186 квартир узнали, что у компании «СИ-трейдинг» появились дополнительные расходы в размере около 750 тысяч белорусских рублей, препятствующие регистрации дома в «Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру». Пока что ситуация не разрешилась.
А вот районные УКСы подвести дольщиков не должны – на текущий год намечено окончание строек жилых домов на Тракторном заводе, в Сухарево и в Советском районе. Напомним, что на Чеботарева для очередников возводят финишный панельный дом комплекса с отделкой «под ампир», в Сухарево почти готов квартал для многодетных семей, а на Белинского достраивают последний дом безымянного комплекса для очередников и всех желающих.
Также в этом году будет идти (но еще не завершится) строительство «Квартала на Грушевке», «Гранд Авеню», «Вершины», «Левады», «Дубравинского», «Олимпик Парка», Зеленой гавани, «Депо», ну и конечно Минск Мира, Северного берега и Новой Боровой. Что касается госзастройщиков, то они продолжат возводить «Петровские верфи», «Гулливер», «Уютный», высотки на Ангарской, Волгоградской, Филимонова, в районе Розы Люксебург, в Степянке, Чижовке и Новинках.
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В наступившем году в Минске должно завершиться строительство сразу нескольких знаковых жилых комплексов. Среди них – башни «Маэстро», высотка MOD House, необычный...
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