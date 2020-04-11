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Команда президента – Минская область. Лукашенко принимает участие в матче
11.04.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоится второй матч финальной серии (до двух побед) республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного клуба».
Республиканские соревнования среди любительских команд
Финал
Второй матч
Команда президента Беларуси – Минская область – 3:4 (2-й период)
11 апреля, 13.00. Минск, «Олимпик Арена»
Команда президента Беларуси: Филиппович; Башко, Рядинский, Зеленко, Юдин, Глебов, Винокуров, Баранов, Титовец, Н. Лукашенко, Антоненко, Пономарев, Крутиков, Волчек, Савилов, Мелешко, А. Лукашенко, Чуприс, Михалев, Грабовский, Курилин.
Минская область: Роговский; Шумский, Кручинин, Гавриленок, Григорцевич, Пучковский, Юдин, Яскевич, Гиро, Ращинский, Клименков, Петкевич, Бурмистронок, Бабак, Ерашов, Кувеко, Тронь, Иваненко, Науменко, Луцевич, Могилатов.
Счет в серии: 1-0
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Сегодня состоится второй матч финальной серии (до двух побед) республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного...
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