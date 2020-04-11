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Глава миссии ВОЗ: Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях коронавируса
11.04.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Патрик О'Коннор подчеркнул, что наша страна уделяет достаточно внимания защите медицинских работников на фоне распространения COVID-19.
Также глава миссии ВОЗ отметил, что медработники обеспечены индивидуальными средствами защиты. Их производство на местном уровне имеет большое значение, в то время как на глобальном уровне эти возможности сокращаются, добавил О'Коннор.
ФОТО: БЕЛТА
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Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Патрик О'Коннор подчеркнул, что наша страна уделяет достаточно внимания защите...
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