Глава миссии ВОЗ: Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях коронавируса

Источник материала: ОНТ

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Патрик О'Коннор подчеркнул, что наша страна уделяет достаточно внимания защите медицинских работников на фоне распространения COVID-19.

Также глава миссии ВОЗ отметил, что медработники обеспечены индивидуальными средствами защиты. Их производство на местном уровне имеет большое значение, в то время как на глобальном уровне эти возможности сокращаются, добавил О'Коннор.

ФОТО: БЕЛТА

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