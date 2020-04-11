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Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?
11.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации ВОЗ для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения проходила у нас в стране с 8 апреля.
11 апреля на встрече с журналистами эксперты также выразили признательность Министерству здравоохранения за поддержку. Миссии удалось посетить медучреждения в Минске, столичной области и Витебске. Она работала по приглашению Президента Беларуси.
Экспертам предоставили возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Основной из выводов международных специалистов – ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом.
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Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации...
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