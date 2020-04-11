ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

11.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации ВОЗ для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения проходила у нас в стране с 8 апреля.

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

11 апреля на встрече с журналистами эксперты также выразили признательность Министерству здравоохранения за поддержку. Миссии удалось посетить медучреждения в Минске, столичной области и Витебске. Она работала по приглашению Президента Беларуси.

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава

Экспертам предоставили возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Основной из выводов международных специалистов – ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом.

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

Люди в материале: Патрик О'Коннор, Владимир Караник, Батыр Бердыклычев, Антонс Мозалевскис

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации...
 
Новости дня
Новости
 
В Тукменистане, где запрещено слово коронавирус, возобновят футбольный чемпионат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика