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Италия намерена постепенно восстанавливать производство и коммерческую деятельность после 3 мая
11.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Италия намерена постепенно восстанавливать производственную и коммерческую деятельность после 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал премьер-министр страны.
Меры сдерживания распространения COVID-19 приносят плоды. Тем не менее, премьер допустил, что некоторые магазины, в частности канцелярских товаров, детской одежды, а также прачечные, смогут возобновить работу уже с 14 апреля.
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Новости Италии. Италия намерена постепенно восстанавливать производственную и коммерческую деятельность после 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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