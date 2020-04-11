Караник назвал правдивую версию, почему в 3-м туре матч из Витебска перенесли в Борисов

Источник материала: Tut.by

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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, почему матч третьего тура не играли в Витебске. И вовсе не из-за плохого состояния газона и погодных условий, как изначально заявила федерация футбола с отсылкой к футбольному клубу «Витебск» .

Истинная причина — в неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Витебске. Об этом министр заявил на итоговой пресс-конференции, которую проводила миссия ВОЗ. Его слова приводит корреспондент нашего портала Адарья Гуштын.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вопрос, будет ли приостановлен чемпионат Беларуси по футболу, Владимир Караник заявил, что решение по этому вопросу должно принять Министерство спорта и туризма. Со стороны Минздрава делается все, чтобы донести людям информацию о необходимости ограничить свои контакты.

Кроме того, сейчас билеты на матчи продаются так, чтобы болельщики сидели в шахматном порядке, перед входом на стадион у них меряют температуру.



Министр здравоохранения Владимир Караник

Напомним, федерация сообщала о том, что инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение. Вследствие чего в АБФФ и было направлено ходатайство.



Таким фото иллюстрировалась новость на сайте АБФФ. Фото: ФК «Витебск»

Игра прошла на стадионе «Городской» в городе Борисове. «Витебск» обыграл «Смолевичи» со счетом 1:0.

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