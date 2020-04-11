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Караник назвал правдивую версию, почему в 3-м туре матч из Витебска перенесли в Борисов
11.04.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, почему матч третьего тура не играли в Витебске. И вовсе не из-за плохого состояния газона и погодных условий, как изначально
Истинная причина — в неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Витебске. Об этом министр заявил на итоговой пресс-конференции, которую проводила миссия ВОЗ. Его слова
На вопрос, будет ли приостановлен чемпионат Беларуси по футболу, Владимир Караник заявил, что решение по этому вопросу должно принять Министерство спорта и туризма. Со стороны Минздрава делается все, чтобы донести людям информацию о необходимости ограничить свои контакты.
Кроме того, сейчас билеты на матчи продаются так, чтобы болельщики сидели в шахматном порядке, перед входом на стадион у них меряют температуру.
Напомним, федерация сообщала о том, что инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение. Вследствие чего в АБФФ и было направлено ходатайство.
Игра прошла на стадионе «Городской» в городе Борисове.
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, почему матч третьего тура не играли в Витебске.
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