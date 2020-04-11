ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом — глава миссии

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом — глава миссии

Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.

Патрик О’Коннор отметил такие важные меры, как лабораторное тестирование, изоляция людей с подтвержденным коронавирусом, обеспечение карантина в отношении контактных лиц тех, кто потенциально мог быть подвержен вирусу. Вместе с тем, по его словам, данные меры важно усилить. В частности, ВОЗ рекомендует предпринять шаги по физическому дистанцированию населения. Речь идет об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения — нарастить возможности и потенциал.

«Из наших рекомендаций вытекает, что мы рекомендуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час», — добавил он.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, на данный момент не обязательно вводить жесткие карантинные меры. Вместе с тем, если каждый человек ограничит свои необязательные контакты и будет выполнять меры по социальному дистанцированию, удастся предупредить лавинообразный рост заболеваемости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор,...
 
Новости дня
Новости
 
«Нет четких критериев для введения карантина». Министр рассказал, почему Беларусь не идет на крайние меры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика