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В Китае рассказали, сколько стоит лечение пациентов с COVID-19
11.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Средний уровень расходов на лечение одного пациента с COVID-19 в Китае составляет около 21 500 юаней (более 3 000 долларов), лечение тяжелобольного пациента с коронавирусом обходится в 150 000 юаней (более 21 300 долларов).
Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.
"В редких случаях расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, иногда и более 1 миллиона юаней", - заявил Сюн Сяньцзюнь, слова которого приведены на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, пишет
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Средний уровень расходов на лечение одного пациента с COVID-19 в Китае составляет около 21 500 юаней (более 3 000 долларов), лечение тяжелобольного пациента с коронавирусом...
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