«Время готовиться к худшим сценариям». Миссия ВОЗ дала рекомендации Беларуси, как противостоять коронавирусу

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава находящейся в Беларуси миссии ВОЗ Патрик О’Коннор заявил, что время готовиться к худшим сценариям — нужно предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей. Это значит отказаться от всех массовых мероприятий, в том числе и спортивных, перейти на удаленное обучение и снизить необязательное перемещение людей, особенно из группы риска — пожилых и с хроническими заболеваниями.





Глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению наших властей, чтобы независимые специалисты оценили распространение коронавируса , а также меры, которые принимает Минздрав и другие компетентные органы по борьбе с инфекцией и лечением заболевших.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что специалисты миссии имели доступ ко всей необходимой информации, пообщались не только с медиками, но и представителями МВД, в том числе из системы Департамента исполнения наказаний, а также Министерства труда и соцзащиты.

С 8 по 10 апреля специалисты посетили медучреждения Минска, изучили данные, в том числе, по эпидемиологическому надзору.

Что касается рекомендаций, по мнению главы миссии ВОЗ Патрика О’Коннора, сейчас в Беларуси новая фаза эволюции вспышки — случаи передачи на уровне сообщества. Нужен комплексный подход на сдерживание распространения вируса — физическое дистанцирование людей, надлежащие тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими.

Специалист подчеркнул, что физическое дистанцирование — это не самоизоляция, это отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятий, переход на удаленное обучение и снижение необязательного перемещения для групп высокого риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Отдельно возник вопрос, будет ли отменен чемпионат Беларуси по футболу. Владимир Караник заявил, что решение по этому вопросу должно принять Министерство спорта и туризма. Со стороны Минздрава делается все, чтобы донести людям информацию о необходимости ограничить свои контакты.

Кроме того, сейчас билеты на матчи продаются так, чтобы болельщики сидели в шахматном порядке, перед входом на стадион у них меряют температуру. В городах, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, матчи не проводят, пример тому — Витебск.





Министр здравоохранения Владимир Караник

По мнению представителей ВОЗ, критически важно, чтобы люди ответственно отнеслись к рекомендациям Минздрава, а министерство в свою очередь, постоянно информировало население о развитии ситуации и о тех мерах, которые принимаются властями.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — пояснил Патрик О’Коннор.

В последнее время Минздрав перестал информировать население о цифрах по количеству зараженных в регионах. Министр Владимир Караник пояснил, что ведомство пошло на это из-за того, что СМИ пытались найти пациентов, написать об их контактах, месте работы, в результате люди боялись огласки и позже обращались к медикам.

Ситуация с информированием в СМИ меняется, пояснил Караник, поэтому ведомство рассмотрит возможность снова называть статистику заражения в регионах, прежде всего, чтобы люди вели себя осторожнее и выполняли все рекомендации специалистов — придерживаться правил гигиены, ограничить социальные контакты.