ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Время готовиться к худшим сценариям». Миссия ВОЗ дала рекомендации Беларуси, как противостоять коронавирусу

11.04.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава находящейся в Беларуси миссии ВОЗ Патрик О’Коннор заявил, что время готовиться к худшим сценариям — нужно предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей. Это значит отказаться от всех массовых мероприятий, в том числе и спортивных, перейти на удаленное обучение и снизить необязательное перемещение людей, особенно из группы риска — пожилых и с хроническими заболеваниями.


Глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению наших властей, чтобы независимые специалисты оценили распространение коронавируса, а также меры, которые принимает Минздрав и другие компетентные органы по борьбе с инфекцией и лечением заболевших.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что специалисты миссии имели доступ ко всей необходимой информации, пообщались не только с медиками, но и представителями МВД, в том числе из системы Департамента исполнения наказаний, а также Министерства труда и соцзащиты.

С 8 по 10 апреля специалисты посетили медучреждения Минска, изучили данные, в том числе, по эпидемиологическому надзору.

Что касается рекомендаций, по мнению главы миссии ВОЗ Патрика О’Коннора, сейчас в Беларуси новая фаза эволюции вспышки — случаи передачи на уровне сообщества. Нужен комплексный подход на сдерживание распространения вируса — физическое дистанцирование людей, надлежащие тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими.

Специалист подчеркнул, что физическое дистанцирование — это не самоизоляция, это отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятий, переход на удаленное обучение и снижение необязательного перемещения для групп высокого риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Отдельно возник вопрос, будет ли отменен чемпионат Беларуси по футболу. Владимир Караник заявил, что решение по этому вопросу должно принять Министерство спорта и туризма. Со стороны Минздрава делается все, чтобы донести людям информацию о необходимости ограничить свои контакты.

Кроме того, сейчас билеты на матчи продаются так, чтобы болельщики сидели в шахматном порядке, перед входом на стадион у них меряют температуру. В городах, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, матчи не проводят, пример тому — Витебск.


Министр здравоохранения Владимир Караник

По мнению представителей ВОЗ, критически важно, чтобы люди ответственно отнеслись к рекомендациям Минздрава, а министерство в свою очередь, постоянно информировало население о развитии ситуации и о тех мерах, которые принимаются властями.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — пояснил Патрик О’Коннор.

В последнее время Минздрав перестал информировать население о цифрах по количеству зараженных в регионах. Министр Владимир Караник пояснил, что ведомство пошло на это из-за того, что СМИ пытались найти пациентов, написать об их контактах, месте работы, в результате люди боялись огласки и позже обращались к медикам.

Ситуация с информированием в СМИ меняется, пояснил Караник, поэтому ведомство рассмотрит возможность снова называть статистику заражения в регионах, прежде всего, чтобы люди вели себя осторожнее и выполняли все рекомендации специалистов — придерживаться правил гигиены, ограничить социальные контакты.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Глава находящейся в Беларуси миссии ВОЗ Патрик О’Коннор заявил, что время готовиться к худшим сценариям — нужно предпринимать новые меры по физическому...
 
Новости дня
Новости
 
ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом — глава миссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика