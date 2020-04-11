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В Беларуси будут делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19

11.04.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси будут делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19

В Беларуси будут делать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает БЕЛТА.

Так, министр отметил, что в настоящее время Беларусь полностью обеспечена ПЦР-тестами. В частности, помимо собственного производства были заключены контракты на поставку 200 тыс. тестов из-за рубежа, 50 тыс. из которых уже доставлены.

При этом министр отметил, что подобный метод диагностики позволит быстрее обследовать не только тех пациентов, которые имеют признаки заболевания, но и тех, кто уже перенес заболевание в легкой форме и имеет к нему иммунитет.

По словам Владимира Караника, в данный момент оцениваются результаты испытаний пробных партий ПРЦ-тестов, подбираются оптимальные варианты.


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В Беларуси будут делать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает БЕЛТА. Так,...
 
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