Плановые операции и госпитализации приостановлены. Кого сегодня лечат в 11-й ГКБ

узнала корреспондент агентства «Минск-Новости». Кого сейчас лечат в 11-й городской клинической больнице,корреспондент агентства «Минск-Новости».





11-я — это многопрофильная клиника, на базе которой работают кафедры Белорусского государственного медицинского университета и Белорусской медицинской академии последипломного образования. Еще несколько лет назад больница была ведомственной — принадлежала Белорусской железной дороге.





В 11-й клинике оказывают экстренную медицинскую помощь жителям столицы с гнойной проктологической патологией. Также здесь оказывают бесплатную стоматологическую помощь инвалидам 1-й и 2-й групп. Специальная машина собирает жителей из разных районов столицы и доставляет к врачам, потом развозит по домам. Здесь лечат и удаляют зубы под общей анестезией, протезируют. В среднем такую помощь амбулаторно получают 4–6 человек в день. Кандидатуры пациентов предоставляют поликлиники по месту жительства.





— Если не секрет, с чем сейчас к вам поступают пациенты? — интересуюсь у заместителя главного врача по хирургии Владимира Груши.





— С абсцессами, флегмонами, гангренами… У нас единственное в городе отделение челюстно-лицевой хирургии. Фактически на полную мощность работают хирургическое и ЛОР-отделения. Естественно, они заполнены экстренными пациентами. Недавний случай — на скорой доставили мужчину со значительным дефектом верхней губы — рассекли в драке. Человек злоупотребляет алкоголем, к врачам не обращался, пока у него почти вся губа не сгнила. Я его оперировал. Удалось достичь хорошего эстетического эффекта. Правда, потрепал он нам нервы. Швы не сняли, а больной рвался домой. Удерживали в клинике, понимали, что, как только выйдет за порог, водку пойдет пить. Швы, конечно, разойдутся… Снова к нам обратится, но мы уже ничем не сможем помочь. У него, ко всему прочему, гепатит С.





— Вам не страшно таких людей лечить?





— Страшно, но человека-то надо спасти. Соблюдаем меры предосторожности.





— В клинике асоциальные пациенты редкость?





— В отделении челюстно-лицевой хирургии таких 30–40 %. Мы и наркозависимых с ВИЧ-инфекцией оперируем. Девушка с флегмоной шеи у нас лечилась. Экстренная. Поступила с асфиксией. Весь медперсонал стоял над ней в операционной. Спасли, выходили. Дай Бог ей здоровья!





На территории 11-й больницы оградили площадку под строительство. Узнали подробности.













Здесь возведут 9-этажный хирургический корпус с современным операционным блоком, комфортными палатами, а также учебными классами Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской медицинской академии последипломного образования. Предусмотрена комната психологической разгрузки медперсонала. В корпусе разместятся отделения: травматолого-ортопедическое (60 мест), хирургическое (60), челюстно-лицевой хирургии (60), ЛОР (60), микрохирургии глаза (30), реанимационное (12 коек). На первом этаже — приемное отделение, причем с разделением потока больных на плановых и экстренных.





Введение объекта в строй запланировано на ноябрь 2023 года.





Фото Сергея Пожоги







