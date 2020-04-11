ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Плановые операции и госпитализации приостановлены. Кого сегодня лечат в 11-й ГКБ

11.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу столичных больниц: в них временно приостановили плановые операции и госпитализации.

 Кого сейчас лечат в 11-й городской клинической больнице, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

11-я — это многопрофильная клиника, на базе которой работают кафедры Белорусского государственного медицинского университета и Белорусской медицинской академии последипломного образования. Еще несколько лет назад больница была ведомственной — принадлежала Белорусской железной дороге.

В 11-й клинике оказывают экстренную медицинскую помощь жителям столицы с гнойной проктологической патологией. Также здесь оказывают бесплатную стоматологическую помощь инвалидам 1-й и 2-й групп. Специальная машина собирает жителей из разных районов столицы и доставляет к врачам, потом развозит по домам. Здесь лечат и удаляют зубы под общей анестезией, протезируют. В среднем такую помощь амбулаторно получают 4–6 человек в день. Кандидатуры пациентов предоставляют поликлиники по месту жительства.

— Если не секрет, с чем сейчас к вам поступают пациенты? — интересуюсь у заместителя главного врача по хирургии Владимира Груши.

— С абсцессами, флегмонами, гангренами… У нас единственное в городе отделение челюстно-лицевой хирургии. Фактически на полную мощность работают хирургическое и ЛОР-отделения. Естественно, они заполнены экстренными пациентами. Недавний случай — на скорой доставили мужчину со значительным дефектом верхней губы — рассекли в драке. Человек злоупотребляет алкоголем, к врачам не обращался, пока у него почти вся губа не сгнила. Я его оперировал. Удалось достичь хорошего эстетического эффекта. Правда, потрепал он нам нервы. Швы не сняли, а больной рвался домой. Удерживали в клинике, понимали, что, как только выйдет за порог, водку пойдет пить. Швы, конечно, разойдутся… Снова к нам обратится, но мы уже ничем не сможем помочь. У него, ко всему прочему, гепатит С.

— Вам не страшно таких людей лечить?

— Страшно, но человека-то надо спасти. Соблюдаем меры предосторожности.

— В клинике асоциальные пациенты редкость?

— В отделении челюстно-лицевой хирургии таких 30–40 %. Мы и наркозависимых с ВИЧ-инфекцией оперируем. Девушка с флегмоной шеи у нас лечилась. Экстренная. Поступила с асфиксией. Весь медперсонал стоял над ней в операционной. Спасли, выходили. Дай Бог ей здоровья!

На территории 11-й больницы оградили площадку под строительство. Узнали подробности.



Здесь возведут 9-этажный хирургический корпус с современным операционным блоком, комфортными палатами, а также учебными классами Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской медицинской академии последипломного образования. Предусмотрена комната психологической разгрузки медперсонала. В корпусе разместятся отделения: травматолого-ортопедическое (60 мест), хирургическое (60), челюстно-лицевой хирургии (60), ЛОР (60), микрохирургии глаза (30), реанимационное (12 коек). На первом этаже — приемное отделение, причем с разделением потока больных на плановых и экстренных.

Введение объекта в строй запланировано на ноябрь 2023 года.

Фото Сергея Пожоги
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу столичных больниц: в них временно приостановили плановые операции и госпитализации.
 
Новости дня
Новости
 
Вадим Евсеев: «В Беларуси хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает коронавирус»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика