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Запрос слова «молитва» в Google вырос в разы

11.04.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запрос слова «молитва» в Google вырос в разы

Что делать? Анализ интернет-запросов в 75-ти странах показал, что интенсивность поиска молитвы удваивается на каждые 80 тысяч новых зарегистрированных случаев COVID-19. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Копенгагенского университета.

Например, в марте количество запросов слова «молитва» в Google достигло самого высокого уровня за последние пять лет. Усиленные поиски – на всех континентах, среди представителей разных религий. И сейчас даже в Дании – в одной из самых нерелигиозных стран мира. При этом, подчеркивается в статье, всплеск запросов совпадает с увеличением случаев коронавируса, но не с ростом смертности. Человеческое поведение понятно, уверены исследователи: в непростые времена люди склонны обращаться к религии для объяснения и снятия стресса. 

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Что делать? Анализ интернет-запросов в 75-ти странах показал, что интенсивность поиска молитвы удваивается на каждые 80 тысяч новых зарегистрированных случаев COVID-19....
 
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