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Средняя посещаемость четвертого тура – 304 человека. Это почти в 8 раз хуже показателей прошлого года
11.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первые четыре игры четвертого тура
Сейчас самой посещаемой встречей является игра
Отметим, что в прошлом туре на играх в среднем присутствовало 327 человек.
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения
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Средняя посещаемость четвертого тура – 304 человека. Это почти в 8 раз хуже показателей прошлого года
Первые четыре игры четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек (304 в среднем).
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