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Средняя посещаемость четвертого тура – 304 человека. Это почти в 8 раз хуже показателей прошлого года

11.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первые четыре игры четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек (304 в среднем). Это практически в 8 раз хуже показателей прошлого года. Тогда на матчи четвертого тура в среднем пришло 2369 зрителей.

Сейчас самой посещаемой встречей является игра минского «Динамо» и «Городеи» (530 человек). В четвертом туре 2019 года наибольшее количество болельщиков было на матче «Гомель» – «Шахтер» (7500).

Отметим, что в прошлом туре на играх в среднем присутствовало 327 человек. 

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Первые четыре игры четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек (304 в среднем).
 
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