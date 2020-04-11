Средняя посещаемость четвертого тура – 304 человека. Это почти в 8 раз хуже показателей прошлого года

Источник материала: Tribuna.com

Первые четыре игры четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек (304 в среднем). Это практически в 8 раз хуже показателей прошлого года. Тогда на матчи четвертого тура в среднем пришло 2369 зрителей.

Сейчас самой посещаемой встречей является игра минского «Динамо» и «Городеи» (530 человек). В четвертом туре 2019 года наибольшее количество болельщиков было на матче – «Шахтер» (7500).

Отметим, что в прошлом туре на играх в среднем присутствовало 327 человек.

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса .

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