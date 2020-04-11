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Александр Тихонов: «Я в Беларуси, сегодня играли в футбол. А массовых мероприятий здесь нет»

11.04.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что матчи чемпионата Беларуси по футболу не стоит отменять из-за коронавируса, так как игры проходят при пустых трибунах.

«Я в Беларуси, сегодня играли в футбол, Англия и вся Европа смотрит белорусский футбол. Зрителей практически нет, а игроки на поле. А массовых мероприятий здесь нет. Они играют в футбол практически при пустых трибунах, вот о чем идет речь. Речь не идет о зрителях, люди могут посмотреть дома.

Низкий уровень футбола? А у нас высокий? Беларусь – это Владимирская область, а у нас 11 тысяч километров и тратится на российский футбол около 22 миллиардов долларов в год. Ну о чем мы говорим», – сказал Тихонов.

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что матчи чемпионата Беларуси по футболу не стоит отменять из-за коронавируса, так как...
 
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