ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министр рассказал, когда планируют пуск первого энергоблока БелАЭС

12.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Физический и энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на лето и осень этого года. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— По физическому пуску мы ориентируемся это июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт электрической энергии — это сентябрь-октябрь, — рассказал министр.

По его словам, сейчас ориентируются на эти графики: «Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать».

Ранее в Госатомнадзоре заявили, что эпидемия коронавируса может сказаться на сроках запуска БелАЭС. Напомним, 8 апреля стало известно, что у 15 граждан России, прибывших работать на АЭС в Островец, обнаружили коронавирус. Все заболевшие госпитализированы и изолированы. В итоге около 100 человек со стройки БелАЭС были также отправлены в больницу, так как они контактировали с инфицированными рабочими.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Физический и энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на лето и осень этого года.
 
Новости дня
Новости
 
Александр Тихонов: «Я в Беларуси, сегодня играли в футбол. А массовых мероприятий здесь нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика