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Министр рассказал, когда планируют пуск первого энергоблока БелАЭС
12.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Физический и энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на лето и осень этого года. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала
— По физическому пуску мы ориентируемся это июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт электрической энергии — это сентябрь-октябрь, — рассказал министр.
По его словам, сейчас ориентируются на эти графики: «Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать».
Ранее в Госатомнадзоре
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
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Физический и энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на лето и осень этого года.
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