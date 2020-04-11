Министр рассказал, когда планируют пуск первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Физический и энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на лето и осень этого года. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— По физическому пуску мы ориентируемся это июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт электрической энергии — это сентябрь-октябрь, — рассказал министр.

По его словам, сейчас ориентируются на эти графики: «Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать».

Ранее в Госатомнадзоре заявили , что эпидемия коронавируса может сказаться на сроках запуска БелАЭС. Напомним, 8 апреля стало известно, что у 15 граждан России , прибывших работать на АЭС в Островец, обнаружили коронавирус. Все заболевшие госпитализированы и изолированы. В итоге около 100 человек со стройки БелАЭС были также отправлены в больницу, так как они контактировали с инфицированными рабочими.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.