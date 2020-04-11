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Без карантина: в Беларуси усиливают меры дистанцирования

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пока карантина не будет, заявили в Минздраве Беларуси. Медики принимают все меры, чтобы избежать эпидемии в стране. Сейчас усиливают меры дистанцирования. И несмотря на то, что количество зараженных растет, ситуация не критическая, говорят они, передает телеканал «МИР 24».

«Когда будем видеть, что тенденция свидетельствует о возможной перегрузке системы здравоохранения, то дополнительные меры по социальному разобщению и дистанцированию будем вводить незамедлительно. Сейчас Беларусь продолжает следовать рекомендованным ВОЗ подходам – проводится максимальное лабораторное тестирование, изолируются контакты первого уровня, население, как и ранее, информируют о необходимости мер социального дистанцирования», – сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

В больницах зарезервированы семь тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом. Налаживают выпуск максимально точных экспресс-тестов. Сейчас под наблюдением на дому находятся более трех с половиной тысяч граждан. Ведена административная ответственность за нарушение режима самоизоляции – арест или штраф 500 долларов.



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Сейчас в республике введена административная ответственность за нарушение режима самоизоляции – арест или штраф 500 долларов.
 
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