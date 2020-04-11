Результаты тестов на COVID-19 российских рабочих на БелАЭС будут перепроверены - Караник

Источник материала: Виртуальный Брест

Результаты тестов на COVID-19 российских рабочих на БелАЭС будут перепроверены. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам министра, сейчас на БелАЭС под меднаблюдением и на изоляции находятся около 100 человек. Речь идет о группе российских рабочих и контактах первого уровня. "Проводится уточняющая диагностика, потому что часть тест-систем дает разноречивые результаты", - отметил Владимир Караник.

"Мы проведем анализы параллельно в трех лабораториях. Пока не можем подтвердить, что имеет место факт инфицирования коронавирусом, а не ложноположительная реакция тест-систем", - констатировал министр.

Руководитель Минздрава пояснил, что первый анализ российским рабочим проводился тестами иностранного производства, и результат был положительный. Перепроверка тестами отечественного производства показала, что инфицирования нет. "Сейчас материал направлен в референс-лабораторию, чтобы расставить все точки над i", - подытожил Владимир Караник.