Православные верующие могут освещать вербы дома по благословению Патриарха Кирилла

Русская православная церковь одобряет освещение вербы в условиях распространения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Для этого верующие могут прочитать соответствующий тропарь, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.
«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично
Сегодня в канун праздника Входа Господня в Иерусалим православная церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи. Ветви верб — напоминание о вайях (греч. «ветка»), с которыми народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря.