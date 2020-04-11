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Православные верующие могут освещать вербы дома по благословению Патриарха Кирилла

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Православные верующие могут освещать вербы дома по благословению Патриарха Кирилла

Русская православная церковь одобряет освещение вербы в условиях распространения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Для этого верующие могут прочитать соответствующий тропарь, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить вайи (вербы) дома», — говорится в сообщении. Отмечается, что для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.

Сегодня в канун праздника Входа Господня в Иерусалим православная церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи. Ветви верб — напоминание о вайях (греч. «ветка»), с которыми народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря.

#коронавирус
БелТА

 
 
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Русская православная церковь одобряет освещение вербы в условиях распространения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Для этого верующие могут...
 
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