﻿ Азаренко выставила свои кроссовки с автографами на аукцион. Все средства пойдут на борьбу с COVID-19 в Майами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Азаренко выставила свои кроссовки с автографами на аукцион. Все средства пойдут на борьбу с COVID-19 в Майами

12.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, выставила на благотворительный аукцион свои кроссовки с автографами. Все средства пойдут в в фонд, который занимается помощью семьям и предпринимателям в Майами, пострадавшим из-за коронавируса.

«Я Виктория Азаренко, профессиональная теннисистка, и я участвовала в нескольких турнирах в Южной Флориде. Мне больно видеть, как коронавирус влияет на мир, моих друзей и членов семьи.

Официально прошло 82 дня с тех пор, как ВОЗ подтвердила первый случай заболевания COVID-19 в США. Вспышка изменила нашу жизнь во многих направлениях, начиная с медицинской отрасли, и теперь, когда кризис продолжается, она затронула 81% малых предприятий округа Майами-Дейд и более 248 000 семей с детьми, в дополнение к 59% жителей. которые и так боролись, чтобы сводить концы с концами.

Поэтому я хотела бы помочь местному сообществу, продав с аукциона пару моих теннисных кроссовок с автографами. Вырученные средства пойдут в пользу United Way of Miami-Dade, который учредил фонд реагирования на пандемию в Майами. Фонд позволит нам решать краткосрочные последствия для работающих семей, которые не могут удовлетворить свои элементарные потребности, включая помощь в аренде / ипотеке, питании, медикаментах и коммунальных услугах, а также в выдачи микрогрантов малым предприятиям.

Благодаря нашим совместным усилиям мы можем построить сильный Майами», – написала Азаренко в своем Instagram.

США вышли на первое место по числу смертей от коронавируса - 19 600 человек.  

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

Как белорусский спорт помогает в борьбе с коронавирусом

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I am Victoria Azarenka, a professional tennis player, and I’ve competed in several tournaments in South Florida. It breaks my heart to see how COVID-19 is affecting the world, my friends, and family members. It has officially been 82 days since the CDC confirmed the United States’ first case of COVID-19. The outbreak has changed our lives in several ways, starting with the medical industry and now, as the crisis continues, it has affected 81% of Miami-Dade County small businesses and more than 248,000 families with children on top of the 59% of residents who were struggling to make ends meet. Therefore, I would like to help this local community by auctioning off a pair of my autographed custom tennis shoes. The proceeds will go towards United Way of Miami-Dade who has established the Miami Pandemic Response Fund. The fund will allow us to address short term impacts on working families with emergency needs including rent/mortgage assistance, food, medication and utilities, and issue micro-grants to small businesses. The auction will start today April 11th and will end on April 25th at 1:59pm EST. Please click on the link below if you are interested in donating and helping businesses and families in South Florida. Through our joint efforts, we can build a #StrongerMiami. #95YearsStrong #wta4love @WTA #COVID https://www.charityauctionstoday.com/auctions/COVID19-Miami-Pandemic-Respons–1364 @unitedwaymiami @imgtennis LINK IN BIO ⬆️⬆️⬆️⬆️

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35)

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, выставила на благотворительный аукцион свои кроссовки с автографами.
 
Новости дня
Новости
 
Результаты тестов на COVID-19 российских рабочих на БелАЭС будут перепроверены - Караник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика