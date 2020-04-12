Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 12 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 12 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 1,76 миллиона человек, погибших – 107,8 тысячи, а излечившихся – почти 397 тысяч. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

Америка: 519,5 тысячи эпизодов инфекции;

Испания: 162 тысячи;

Италия: 152,3 тысячи;

Франция: 130,7 тысячи.

Германия: 124 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

Америка: 20 тысяч летальных исходов;

Италия: 19,5 тысячи;

Испания: 16,4 тысячи;

Франция: 13,8 тысячи;

Британия: 9,9 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Как видно по спискам выше, США вышли на абсолютное первое место в мире по гибелям от коронавирусной инфекции, обогнав даже Италию, которая долгое время оставалась в лидерах. Штаты – первое государство, увидевшее свыше двух тысяч смертей от болезни за 24 часа.

Что насчет вакцины от COVID-19? В Оксфордском университете говорят, в течение следующей пары недель препарат примутся тестировать на людях, и, возможно, к сентябрю 2020 года он будет готов для широкого использования.

Корпорации Apple и Google объявили , что объединят усилия, чтобы создать глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными COVID-19. Они выпустят специальное приложение, которое будет обрабатывать все контакты людей с диагнозом за две недели и предупреждать тех, кто в этот период с ними общался или находился поблизости.

, что объединят усилия, чтобы создать глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными COVID-19. Они выпустят специальное приложение, которое все контакты людей с диагнозом за две недели и предупреждать тех, кто в этот период с ними общался или находился поблизости. Южная Корея анонсировала планы использовать браслеты для слежки за людьми, которые нарушают приказы соблюдать карантин. 57 тысячам гражданам этой страны приказано не покидать свои дома, но многим из них все равно удалось уйти: они просто не взяли с собой свои смартфоны, которые мониторят их движения.

Также в Южной Корее повторно после поправки заболели коронавирусом 91 человек. Как уточнили специалисты, подразумевается не повторное инфицирование, а реактивация вируса, поскольку он способен оставаться латентным и повторно «атаковать» органы дыхания человека.

В Москве и Подмосковье вводят пропускной режим. Его суть такая: для пеших прогулок пропуски пока не понадобятся, а для передвижения на любом другом виде транспорта и для похода на работу – да. Пропуск выдается при заполнении формы на порталах госуслуг, по звонку или отправке СМС.

Обстановка в Беларуси

По последней сводке от Минздрава о новом типе коронавируса в Беларуси, число заболевших достигло 2226. Активно лечат 2031 человека. Жизнь 52 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 172 человек, умерли 23.

2226. Активно лечат 2031 человека. Жизнь 52 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 172 человек, умерли 23. ВОЗ окончила свою трехдневную миссию в Беларуси (результаты миссии мы максимально кратко пересказали в этом материале ). Кроме прочего, на брифинге представители организации рекомендовали отказаться от всех массовых мероприятий – значит, от парада на 9 мая и футбольных матчей тоже. Прислушаются ли к ВОЗ беларуские власти – пока неясно, в Министерстве обороны вот отмечают , что ситуация в Беларуси «нормальная» и к параду готовятся, как и всегда.

). Кроме прочего, на брифинге представители организации рекомендовали отказаться от всех массовых мероприятий – значит, от парада на 9 мая и футбольных матчей тоже. Прислушаются ли к ВОЗ беларуские власти – пока неясно, в Министерстве обороны вот , что ситуация в Беларуси «нормальная» и к параду готовятся, как и всегда. К слову, на том же брифинге Минздрав заявил, что в Беларуси вирус нашли у 301 медика. Но никто из них не лежит на ИВЛ, а большая часть чувствует себя сносно.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.