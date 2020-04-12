ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Когда негде изолироваться. Как большие города пытаются помочь бездомным

12.04.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотни тысяч бездомных во всем мире максимально уязвимы для коронавируса. Они живут, добывают еду и деньги в местах скопления людей. У них нет средств на лечение, потенциально они — опасные распространители вируса. Би-би-си рассказывает, как эту проблему решают в разных городах и странах.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Москва. Ответа от властей пока не было

Самая насущная проблема бездомных при карантине в Москве — это голод.

«Закрываются частично пункты кормежек в связи с объявлением карантина. Закрылись кафе, закрылись рестораны, то есть на помойках, где раньше люди могли что-то себе найти, или, может быть, им помогали эти кафе и рестораны, что-то давали, сейчас нельзя ничего достать. Людей нет на улицах, просить денег и еды не у кого», — объясняет пресс-секретарь службы помощи «Милосердие» Александра Шибалина.

Раньше в «Ангар спасения» (это пункт дневного пребывания «Милосердия») приходило 100−150 человек в день. Сейчас приходит 200 и все очень голодные, говорит Шибалина.

Пункт стал открываться на час раньше, и еду там теперь ставят не только в обеденное время, а в течение всего дня.

Благотворительная организация «Ночлежка» провела акцию «Ты не один», оставив по 60 пакетов с едой у вокзалов и на улицах Москвы и Петербурга. Внутри — чай, конфеты, вермишель быстрого приготовления, консервы и антисептик.

«У нас были большие бутылки, мы купили маленькие флакончики и разлили антисептик по этим флакончикам» — рассказала руководитель пиар-отдела фонда Катерина Черемисина.

«Ночлежка» призывает людей, которым в условиях карантина приходится выходить из дома в магазины, аптеки и на работу, по мере возможностей собирать похожие продуктовые наборы и оставлять их для бездомных на остановках и скамейках.

Фонд «Справедливая помощь доктора Лизы» по-прежнему выезжает раз в неделю на раздачу еды. Самое сложное, по словам президента фонда Ольги Демичевой — выстроить очередь в сто-двести человек так, чтобы люди соблюдали дистанцию в полтора метра.

«Надо отдать должное стражам порядка, они нам не мешают, даже помогают иногда», — говорит Демичева о полицейских. О том, что московская полиция пока корректно относится к бездомным людям, пишут в соцсетях и жители города.

Москвич Илья Клишин, живущий в окрестностях Тверского бульвара, рассказал Би-би-си, что несколько раз по пути за продуктами наблюдал компании бездомных, обедающих или играющих в карты на огороженном на карантин бульваре или в скверах.

«Мимо проходили коммунальные службы и даже полиция, они явно видели бездомных и никак не реагировали на них», — говорит он.

Сколько в Москве и области живет бездомных людей, точно неизвестно. Ольга Демичева называет цифру в 20 тысяч человек.

Дарья Байбакова, директор московского филиала «Ночлежки», говорит, что, по разным оценкам, бездомных от 14 до 80 тысяч, причем реалистичной кажется оценка ближе к 80 тысячам.

Все эти люди крайне уязвимы перед коронавирусом, объясняет Байбакова. У бездомных нет возможности изолироваться или тщательно соблюдать гигиену.

«Общественные пространства, где бездомные люди могли находиться — пересидеть ночь на вокзале, помыть руки в туалете торгового центра — либо закрыты, либо стараются не допускать скопления людей», — говорит эксперт.

«Мы написали от «Ночлежки» официальные обращения и губернатору Петербурга, и в департамент труда и соцзащиты Москвы, и в государственные приюты московские, и в комитет по соцполитике петербургский, — продолжает Байбакова.

«В письмах мы просим у чиновников две вещи: развернуть дополнительные места, чтобы люди смогли на время изолироваться, и хотя бы на время пандемии упростить для людей доступ в государственные приюты. Например, в государственные приюты в Москве, где можно круглосуточно находиться. Туда берут только людей с документами и последней регистрацией в Москве, а таких людей очень немного», — говорит она.

Ответа от властей пока не было, поэтому фондам приходится справляться своими силами. В «Ангаре спасения» палатку разделили надвое, рассказывает Александра Шибалина. Теперь одна из частей предназначена для пожилых и немощных людей, которые могут находиться там, сколько захотят.

Приюты, пункт обогрева и ночной автобус «Ночлежки» продолжают принимать людей, при этом в помещениях установлены приборы, которые применяются для дезинфекции операционных.

Как рассказала Би-би-си Ольга Демичева из «Справедливой помощи доктора Лизы», фонд договорился с сетью отелей в Москве, что после санитарной обработки и предоставления справки об отрицательном анализе на коронавирус гостиницы примут несколько бездомных пожить.

Название сети Демичева просит не публиковать: «Я боюсь их подставить, потому что вдруг это вызовет потом к ним брезгливое отношение. Мы договорились так: они сейчас примут пробную партию людей, очень маленькую — шесть человек, и через неделю, если они увидят, что не страдает имущество отеля, они уже распахнут для нас двери широко».

В целом, объясняет Дарья Байбакова, объем помощи в условиях пандемии нужно увеличивать в разы — и возможно, что не только на время карантина, но и впрок: денег у людей из-за кризиса может стать меньше.

Кто-то, возможно, больше не сможет снимать квартиру, кто-то поедет из регионов искать подработку в крупные города и тоже может оказаться на улице.

Бездомных людей после пандемии коронавируса в России может стать больше.

Лондон. Самоизоляция в гостиницах

По данным благотворительной организации Shelter, в Великобритании около 300 тысяч бездомных, 9 тысяч (и около половины из них — в Лондоне) спят на улицах.

Бездомные ночуют в метро, подземных переходах, торговых центрах. В теплое время года они спят на улице.

Это люди, вышедшие из тюрьмы или потерявшие все из-за семейных конфликтов, алкоголя и тяжелых наркотиков, некоторые — мигранты, не сумевшие найти в Великобритании работу и дом.

С бездомными работают благотворительные организации: снабжают их одеждой и едой, в обычные дни это — налаженный процесс.

Многие люди, живущие на улицах Лондона, экипированы не хуже собравшихся в поход туристов. Но началась пандемия коронавируса, и эти люди стали одной из самых уязвимых групп риска.

С началом пандемии власть про бездомных не забыла. Правительство предложило им уйти на самоизоляцию в пустующие сейчас отели.

Мэрия Лондона сняла для бездомных 300 гостиничных номеров на ближайшие 12 недель и попросила администрации районов города решить проблему с размещением остальных.

Но нельзя сказать, что это стало идеальным решением.

В лондонском районе Ньюхэм к востоку от центра Лондона наибольшая концентрация бездомных. Обычно день они проводят в городе и приходят ночевать в торговый центр около станции метро «Стретфорд».

Этот центр служит проходом к метро, поэтому открыт круглосуточно. Десятки, а иногда и сотни бездомных спали здесь по ночам рядами.

2 апреля здесь остался только один мужчина на вид лет 45-ти по имени Дэймон. «Чего мне изолироваться, если всех вокруг и так изолировали», — смеется он.

Дэймон говорит, что ему, как и всем другим, предлагали место в гостинице, но он отказался, потому что живет здесь уже три года, и ему нравится. А в коронавирус он вообще не верит.

Мэр Ньюхэма Роксанна Фиаз распорядилась закрывать торговый центр на ночь, а бездомных расселить, сняв им около 70 номеров в гостиницах. Но даже таких решений недостаточно.

Сюда потянулись другие бездомные, узнав, что здесь можно за счет властей поселиться в отель. Номеров все равно мало, а главное, они нужны не только им.

В отели здесь также заселяют врачей, которые начнут работать в большой больнице, в которую переделали лондонский выставочный центр Excel. И, очевидно, приоритет будет у врачей и медсестер.

Более того, не все гостиницы в Лондоне хотят таких гостей — у многих героиновая или алкогольная зависимость.

Некоторые, например, сеть недорогих отелей Travelodge, сначала приняли бездомных, а потом попросили уйти, объяснив, что закрываются. Власти потребовали не делать этого, но конфликт продолжается, и решения нет.

«Город предложил бездомным отели? Где они, покажите мне их!» — ругается в беседе с Би-би-си глава благотворительной организации Nishkam SWAT Рандип Лолл.

В его организацию на западе Лондона за едой и помощью ежедневно приходило обычно несколько десятков человек. «Во вторник было 100, в среду — 180, я не знаю, чего еще ждать», — говорит Лолл.

По его словам, помощи от властей мало, а полиция требует от него, чтобы бездомные не собирались здесь в таком количестве: «Они с ума сошли, как будто я это контролирую».

«Многие не переживут эту весну. Весь мой опыт, все мое чутье говорит об этом. Они умрут, не дождавшись помощи», — говорит Рандип Лолл.

Лос-Анджелес. Пять бесплатных туалетов

О первом официально подтвержденном случае смерти бездомного от коронавируса в США губернатор штата Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил еще в середине марта.

Имя погибшего не назвали, но, как уточнили власти штата, погибший жил в Силиконовой долине.

Место, где расположены штаб-квартиры крупнейших и самых богатых IT-компаний мира, в последние годы стало самым популярным в США местом сосредоточения бездомных.

По официальной статистике округа Санта Клара, где располагается долина, с 2017 по 2019 год число людей, живущих на улице, выросло с 7394 до 9706. Рост бездомного населения только в этом округе составил больше 30%.

Эта объясняется ровным и теплым климатом — в районе Сан-Франциско средняя годовая температура составляет 23−25 градусов, так что жить на улице там легче, чем в Нью-Йорке, где бывают холодные зимы.

По подсчетам общественной организации National Alliance to End Homelessness, всего в стране не имеют никакого жилья 552 800 человек. Треть из них — семьи с детьми.

В середине марта в США начали вводить запретительные меры из-за эпидемии коронавируса, и власти в разных городах приступили к разгону городков бездомных.

В Соединенных Штатах они зачастую живут в палаточных городках, количество палаток в которых может составлять от двух-трех до нескольких сотен.

20 марта губернатор Калифорнии Ньюсом объявил о введении в штате жесткого карантина с запретом на выход из дома, но, как выяснилось в тот же день, это распоряжение никак не коснулось бездомных — им просто негде было изолироваться.

21 марта в штате объявили о новых правилах — бездомные должны были днем, с 8 утра до 10 вечера, убирать свои палатки с улиц, выставляя их только на ночь.

По оценкам организации National Alliance to End Homelessness, распоряжение губернатора оказалось не выполнимым для бездомных — у них просто не осталось мест для того, чтобы как-то привести себя в порядок.

Все ночлежки, существующие в штате, заполнены, и для того, чтобы попасть туда, нужно ждать от трех до пяти недель. Из-за эпидемии коронавируса закрылись и общественные бесплатные пространства, такие, как публичные библиотеки, где бездомные могли согреться и провести время.

На весь Лос-Анджелес у бездомных пять бесплатных биотуалетов, хотя власти обещали дать им душ и пункты для мытья рук. В Сан-Хосе 25 таких точек гигиены для бездомных.

«В условиях национального карантина и запрета на выход из дома мы не сможем обеспечить достаточный уровень безопасности, если не позаботимся о людях, которые живут на улице», — говорила изданию Vox президент общественной организации National Low Income Housing Coalition Дайян Интел.

У бездомных выше риск распространения респираторных заболеваний. По данным одного из исследований, только в Вашингтоне 32% госпитализированных с такими диагнозами были бездомными. Среди обычных людей, живущих дома таких лишь 6,5%.

Глава благотворительной организации HomeFirst Андреи Уртон говорит, что все ночлежки для бездомных, которыми она управляет, уже сейчас переполнены, и у нее нет возможности создать новые места для людей, живущих на улице.

Только в Нью-Йорке сегодня примерно 3,5 тысячи человек спят на улицах — и они физически не могут выполнить недавнее указание президента США соблюдать социальную дистанцию в условиях новой эпидемии.

Андрей Козенко, Нина Назарова, Кирилл Бельянинов
Би-би-си

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни тысяч бездомных во всем мире максимально уязвимы для коронавируса. Они живут, добывают еду и деньги в местах скопления людей. У них нет средств на лечение,...
 
Новости дня
Новости
 
COVID-19: США стали лидером по числу летальных исходов. Как дела у соседей Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика