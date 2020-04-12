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COVID-19: США стали лидером по числу летальных исходов. Как дела у соседей Беларуси?

12.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долгое время Италия была центром пандемии коронавируса в мире и лидером по количеству летальных исходов. 11 апреля больше всего заразившихся и умерших стало в США. Об свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Всего в мире с начала эпидемии более 1,7 млн заразившихся, умерли более 108 тысяч человек, выздоровели более 400 тысяч.


Фото: Reuters
  • В США количество случаев коронавируса составляет более 522 тысяч, умерли более 20 тысяч человек, выздоровели почти 30 тысяч. Более трети смертей приходится на штат Нью-Йорк (за сутки там умерли 783 человека).

  • В Италии умерло 19 468 пациентов с коронавирусом (+ 619 человек за сутки). Несколько дней количество летальных исходов в Италии падало, снизилось и число пациентов интенсивной терапии (на 116 человек). Всего в стране более 152 тысяч заразившихся (третье место в мире), выздоровели более 32,5 тысяч пациентов.

  • В Испании, которая обогнала по числу инфицированных Италию, заразилось с начала эпидемии около 160 тысяч человек, умерли почти 16,5 тысяч, выздоровели 59 тысяч.

  • В Беларуси, по последним данным, зафиксировано 2226 случаев COVID-19 (+245 за сутки). Из них выздоровели 172 человека, умерли 23. В стране инфицирован 301 медицинский работник. В Беларуси закончила работу миссия ВОЗ. Специалисты заявили, что стране необходимо готовиться к худшим сценариям и в связи с этим предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей.

  • Как обстоят дела у соседей Беларуси? В России зафиксировано более 13,5 тысяч инфицированных, 106 умерших и более 1 тысячи выздоровевших. В Украине — более 2,5 тысяч инфицированных, 73 умерших и 79 выздоровевших, в Польше — 6,3 тысячи инфицированных, 208 умерших и 375 выздоровевших, в Литве — более 1 тысячи инфицированных, 23 умерших и 54 выздоровевших, в Латвии — 630 инфицированных, 3 умерших и 16 выздоровевших.

 
 
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11 апреля больше всего заразившихся и умерших стало в США.
 
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