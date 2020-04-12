COVID-19: США стали лидером по числу летальных исходов. Как дела у соседей Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Долгое время Италия была центром пандемии коронавируса в мире и лидером по количеству летальных исходов. 11 апреля больше всего заразившихся и умерших стало в США. Об свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Всего в мире с начала эпидемии более 1,7 млн заразившихся, умерли более 108 тысяч человек, выздоровели более 400 тысяч.

В США количество случаев коронавируса составляет более 522 тысяч, умерли более 20 тысяч человек, выздоровели почти 30 тысяч. Более трети смертей приходится на штат Нью-Йорк (за сутки там умерли 783 человека).

В Италии умерло 19 468 пациентов с коронавирусом (+ 619 человек за сутки). Несколько дней количество летальных исходов в Италии падало, снизилось и число пациентов интенсивной терапии (на 116 человек). Всего в стране более 152 тысяч заразившихся (третье место в мире), выздоровели более 32,5 тысяч пациентов.

В Испании, которая обогнала по числу инфицированных Италию, заразилось с начала эпидемии около 160 тысяч человек, умерли почти 16,5 тысяч, выздоровели 59 тысяч.

В Беларуси, по последним данным , зафиксировано 2226 случаев COVID-19 (+245 за сутки). Из них выздоровели 172 человека, умерли 23. В стране инфицирован 301 медицинский работник . В Беларуси закончила работу миссия ВОЗ. Специалисты заявили , что стране необходимо готовиться к худшим сценариям и в связи с этим предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей.