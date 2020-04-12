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Министр: парацетамол не обладает вирусной активностью, не надо его скупать
12.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Беларуси появится парацетомол в упаковках нового дизайна. Об этом заявил журналистам на брифинге ВОЗ в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.
"Парацетамол не пропал. Насколько я понимаю, если где-то есть перебои в аптеках, то мы подвозим", - сообщил Караник.
По его словам, чтобы сбить ажиотажный спрос, на внутренний рынок переориентировали и часть парацетамола, произведенного в Беларуси для отгрузки в страны СНГ.
"Поэтому не удивляйтесь, что у нас появится наш парацетамол в упаковке нового дизайна. Он просто предназначался для других рынков, но мы направили на свой", - объяснил министр.
Он подчеркнул, что препарат не обладает противовирусной активностью.
"Я еще раз говорю, что парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью. И почему он в таких количествах скупается населением – это не совсем понятно", - недоумевает министр.
Напомним, в связи с распространением коронавируса в Беларуси сильно увеличился спрос на парацетамол, антисептики и средства индивидуальной защиты.
В результате Минздрав был вынужден ввести ограничения на продажу этих и некоторых других препаратов и средств.
Сейчас в одни руки отпускают не более 40 таблеток парацетамола.
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В Беларуси появится парацетомол в упаковках нового дизайна. Об этом заявил журналистам на брифинге ВОЗ в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.
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