Министр: парацетамол не обладает вирусной активностью, не надо его скупать

"Парацетамол не пропал. Насколько я понимаю, если где-то есть перебои в аптеках, то мы подвозим", - сообщил Караник.





По его словам, чтобы сбить ажиотажный спрос, на внутренний рынок переориентировали и часть парацетамола, произведенного в Беларуси для отгрузки в страны СНГ.





"Поэтому не удивляйтесь, что у нас появится наш парацетамол в упаковке нового дизайна. Он просто предназначался для других рынков, но мы направили на свой", - объяснил министр.





Он подчеркнул, что препарат не обладает противовирусной активностью.





"Я еще раз говорю, что парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью. И почему он в таких количествах скупается населением – это не совсем понятно", - недоумевает министр.





Напомним, в связи с распространением коронавируса в Беларуси сильно увеличился спрос на парацетамол, антисептики и средства индивидуальной защиты.





В результате Минздрав был вынужден ввести ограничения на продажу этих и некоторых других препаратов и средств.





Сейчас в одни руки отпускают не более 40 таблеток парацетамола.



