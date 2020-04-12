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В США впервые в истории объявили о чрезвычайной ситуации во всех штатах

12.04.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральные власти США в свете распространения нового коронавируса впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о чрезвычайной ситуации одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.


Медицинские работники везут тела умерших, Бруклин. Фото: Reuters

Как он отмечает, последним штатом, где был введен данный режим, стал Вайоминг. Президент США Дональд Трамп одобрил эту меру в субботу. Декларация о чрезвычайной ситуации позволяет властям штатов получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции.

В публикации констатируется, что указанный режим также действует сейчас в ряде заморских территорий США. В их числе Американские Виргинские Острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам и Пуэрто-Рико.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 522 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,2 тыс. человек.

 
 
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Последним штатом, где был введен данный режим, стал Вайоминг.
 
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