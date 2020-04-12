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Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 12 апреля
12.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По состоянию на 12 апреля в Беларуси сделано более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для их проведения задействованы 17 лабораторий.
Как
К настоящему моменту вылечились и выписаны 203 человека. 26 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом, умерли.
Ранее Минздрав заявил, что рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом.
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Новости Беларуси. По состоянию на 12 апреля в Беларуси сделано более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для их проведения задействованы 17 лабораторий. Как сообщает Минздрав, у...
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