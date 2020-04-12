ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 12 апреля

12.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По состоянию на 12 апреля в Беларуси сделано более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для их проведения задействованы 17 лабораторий.

Как сообщает Минздрав, у 2578 человек подтверждено наличие коронавируса. У большинства заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 50 пациентам нужна поддержка аппарата ИВЛ.

К настоящему моменту вылечились и выписаны 203 человека. 26 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом, умерли.

Ранее Минздрав заявил, что рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом.

Об этом говорилось на пресс-брифинге с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ – здесь подробности.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По состоянию на 12 апреля в Беларуси сделано более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для их проведения задействованы 17 лабораторий. Как сообщает Минздрав, у...
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси: данные на 12 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика