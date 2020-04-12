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Коронавирус в Беларуси: данные на 12 апреля

12.04.2020 11:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 12 апреля

По информации Минздрава на 12 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с подтвержденным коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 

50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Выздоровели от COVID-19 203 человека. Они выписаны. 

Проведено свыше 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 17 лабораторий.

26 пациентов с различными хроническими заболеваниями и с выявленной коронавирусной инфекцией умерли.

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По информации Минздрава на 12 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с подтвержденным коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в...
 
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