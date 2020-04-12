Коронавирус в Беларуси: данные на 12 апреля

Источник материала: ОНТ

По информации Минздрава на 12 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с подтвержденным коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Выздоровели от COVID-19 203 человека. Они выписаны.

Проведено свыше 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 17 лабораторий.

26 пациентов с различными хроническими заболеваниями и с выявленной коронавирусной инфекцией умерли.

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