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Коронавирус в Беларуси: данные на 12 апреля
12.04.2020 11:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
По информации Минздрава на 12 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с подтвержденным коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Выздоровели от COVID-19 203 человека. Они выписаны.
Проведено свыше 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 17 лабораторий.
26 пациентов с различными хроническими заболеваниями и с выявленной коронавирусной инфекцией умерли.
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По информации Минздрава на 12 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с подтвержденным коронавирусом. У большей части пациентов заболевание протекает в...
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