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Королева Великобритании второй раз за неделю обратилась к нации

12.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации перед Пасхой, сообщает Daily Mail. Это радиообращение стало первым, которое монарх записала по поводу Пасхи за 68 лет своего пребывания на троне.



В своем радиосообщении Елизавета II подчеркнула важность соблюдения карантина в пасхальные выходные. Она отметила, что в этом году религиозный праздник пройдет необычно из-за введенных ограничений.

"В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь по отдельности друг от друга, мы обеспечиваем безопасность других", - сказала королева Великобритании, добавив, что Пасха, тем не менее, не отменяется. "Пасха нам сейчас нужна как никогда", - добавила она.

Елизавета II также напомнила слушателям историю воскрешения Христа, после чего заявила: "Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет". Закончился свое выступление королева на позитивной ноте: "Пусть живое пламя надежды на Пасху будет постоянным проводником в нашем будущем".
 
 
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Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации перед Пасхой, сообщает Daily Mail. Это радиообращение стало первым, которое монарх записала по поводу Пасхи за 68...
 
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