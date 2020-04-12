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Королева Великобритании второй раз за неделю обратилась к нации
12.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации перед Пасхой, сообщает
В своем радиосообщении Елизавета II подчеркнула важность соблюдения карантина в пасхальные выходные. Она отметила, что в этом году религиозный праздник пройдет необычно из-за введенных ограничений.
"В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь по отдельности друг от друга, мы обеспечиваем безопасность других", - сказала королева Великобритании, добавив, что Пасха, тем не менее, не отменяется. "Пасха нам сейчас нужна как никогда", - добавила она.
Елизавета II также напомнила слушателям историю воскрешения Христа, после чего заявила: "Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет". Закончился свое выступление королева на позитивной ноте: "Пусть живое пламя надежды на Пасху будет постоянным проводником в нашем будущем".
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Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации перед Пасхой, сообщает Daily Mail. Это радиообращение стало первым, которое монарх записала по поводу Пасхи за 68...
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