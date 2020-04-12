Продавали майки: Баскетбольная лига Испании собрала более €140 тыс. на борьбу с COVID-19

РБК . Высший дивизион испанского баскетбольного чемпионата Liga ACB через благотворительный аукцион собрал €143 тыс. (более $156 тыс.) на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране, сообщается на сайте лиги, пишет





В частности, были проданы: за €20,5 тыс. ($22,4 тыс.) — футболка теннисиста Рафаэля Надаля, за €6,2 тыс. ($6,7 тыс.) — форма баскетболиста Хуана Карлоса Наварро, а за €6,1 тыс. ($6,6 тыс.) — кроссовки баскетболиста Кобе Брайанта. При этом ожидается, что в ближайшее время сумма увеличится за счет продажи кроссовок с автографом атакующего защитника клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.





В настоящее время матчи Liga ACB приостановлены из-за пандемии. После 23 матчей в таблице лидирует «Барселона» с разницей побед и поражений 19-4. На втором месте идет мадридский «Реал» (18-5), замыкает тройку «Сарагоса» (16-7).





