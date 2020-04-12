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Продавали майки: Баскетбольная лига Испании собрала более €140 тыс. на борьбу с COVID-19

12.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сбор денег проходит через благотворительный аукцион. Так, футболку теннисиста Рафаэля Надаля продали за €20,5 тыс.

Высший дивизион испанского баскетбольного чемпионата Liga ACB через благотворительный аукцион собрал €143 тыс. (более $156 тыс.) на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране, сообщается на сайте лиги, пишет РБК.

В частности, были проданы: за €20,5 тыс. ($22,4 тыс.) — футболка теннисиста Рафаэля Надаля, за €6,2 тыс. ($6,7 тыс.) — форма баскетболиста Хуана Карлоса Наварро, а за €6,1 тыс. ($6,6 тыс.) — кроссовки баскетболиста Кобе Брайанта. При этом ожидается, что в ближайшее время сумма увеличится за счет продажи кроссовок с автографом атакующего защитника клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

В настоящее время матчи Liga ACB приостановлены из-за пандемии. После 23 матчей в таблице лидирует «Барселона» с разницей побед и поражений 19-4. На втором месте идет мадридский «Реал» (18-5), замыкает тройку «Сарагоса» (16-7).

9 апреля Международная федерация баскетбола объявила о переносе мужского чемпионата Европы на 2022 год. Финальная часть первенства пройдет с 1 по 18 сентября в Германии, Италии, Чехии и Грузии. Первоначально чемпионат Европы планировали провести со 2 по 19 сентября 2021 года в тех же странах. Изменение сроков связано с желанием организаторов избежать совпадения по датам с перенесенной из-за COVID-19 Олимпиадой в Токио.

В марте Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего к 12 апреля заразились уже свыше 1,7 млн человек, более 108 тыс. скончались. В Испании зафиксировано 163 тыс. случаев инфекции, 16 606 из них закончились летальным исходом.
 
 
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Сбор денег проходит через благотворительный аукцион. Так, футболку теннисиста Рафаэля Надаля продали за €20,5 тыс.
 
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