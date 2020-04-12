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Дистанционные формы для обслуживания

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дистанционные формы для обслуживания

В рамках проведения профилактических мероприятий по снижению рисков распространения коронавируса для взаимодействия с органами Фонда предлагаем более активно использовать формы дистанционного обслуживания.

Гродненское областное управление Фонда социальной защиты населения в качестве альтернативы личного посещения органов Фонда предлагает плательщикам более активно использовать следующие формы дистанционного обслуживания: портал Фонда социальной защиты населения (portal.ssf.gov.by) ,электронную почту и телефонную связь.

Контактные данные:

— областное управление +375-1512-55-97-53 (mail@grodno.ssf.gov.by);

— Вороновский районный сектор: 2-22-78, 2-02-69 (409@grodno.ssf.gov.by).

 При отсутствии возможности использования преимуществ дистанционного взаимодействия убедительно просим плательщиков при посещении органов Фонда соблюдать меры профилактики, препятствующие распространению инфекции.

 
 
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В рамках проведения профилактических мероприятий по снижению рисков распространения коронавируса для взаимодействия с органами Фонда предлагаем более активно...
 
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