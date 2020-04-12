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Владислав Радимов: «Если чемпионат Беларуси и закрывать, то 1-я причина – точно не коронавирус
12.04.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Зенита-2»
«Если чемпионат Белоруссии и закрывать, то первая причина – это точно не
Ранее Радимов
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, по каким причинам можно было бы приостановить чемпионат Беларуси.
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