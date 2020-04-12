Владислав Радимов: «Если чемпионат Беларуси и закрывать, то 1-я причина – точно не коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, по каким причинам можно было бы приостановить чемпионат Беларуси .

«Если чемпионат Белоруссии и закрывать, то первая причина – это точно не коронавирус !» – написал Радимов в твиттере, завершив сообщение изображением обезьяны, закрывающей лапами глаза.

Ранее Радимов предлагал объединить чемпионаты России и Беларуси.

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