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Владислав Радимов: «Если чемпионат Беларуси и закрывать, то 1-я причина – точно не коронавирус

12.04.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, по каким причинам можно было бы приостановить чемпионат Беларуси.

«Если чемпионат Белоруссии и закрывать, то первая причина – это точно не коронавирус!» – написал Радимов в твиттере, завершив сообщение изображением обезьяны, закрывающей лапами глаза.

Ранее Радимов предлагал объединить чемпионаты России и Беларуси.

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, по каким причинам можно было бы приостановить чемпионат Беларуси.
 
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