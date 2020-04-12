Источник материала: Единство

Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский, в беседе на духовные темы с журналистом «Адзiнства» отметил:

— Коронавирус — проблема, которая не возникла сама по себе. Человечество стало развиваться не тем путем, который был задуман Творцом, и энергия человеческого разума стала работать не на то, чтобы помогать ближним, а на причинение вреда… Нельзя все оценивать и просчитывать в жизни. Есть вещи, которые определяются духовными параметрами. Каждый из нас своими поступками делает свой вклад в развитие человечества — положительный или отрицательный.

Наши предки, попав в неприятную ситуацию или столкнувшись с бедой, всегда находили правильный выход и выверенное средство — обращались с покаянной молитвой к Богу, исправляли свою жизнь. Во время войн они с оружием защищали свою Родину, но при этом была и духовная составляющая — вера в победу и обращение за помощью свыше. И этот же опыт сработал во время чернобыльской катастрофы: даже измерения дозиметрами доказывали, что в храме, где происходила молитва, радиация распространялась не так сильно. По аналогии можно сказать, что и коронавирус распространяется не только благодаря своей биологической природе. Очень важен и духовный фон. Во время войн победа одерживалась часто не благодаря хорошему вооружению, а благодаря силе духа воинов. Так должно быть и сегодня. Сейчас также важно осмыслить — что не так в нашем обществе и как это исправить. Если мы будем обращаться за помощью свыше, она будет оказана. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, игнорировать профилактические меры. Мы вместе со всеми скорбим об умерших во всем мире. Не переживать за все происходящее нелегко, тем не менее, необходимо стараться мыслить и поступать спокойно и уверенно. Это искушение нынешнего времени и нужно выйти из него достойно.

В храмах усилилась молитва, независимо от того, сколько прихожан на службе. Совершен облет Беларуси митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, с главными святынями Белорусской Православной Церкви, во время которого во всех храмах, монастырях, приходах совершалась молитва с обращением к Богу, чтобы эта беда ослабилась, миновала, и чтобы все вернулось в доброе русло…

Меры по профилактике коронавируса усилены везде, в том числе и в белорусских храмах. Великий христианский праздник — Пасху — верующие в этом году будут встречать в разгар пандемии. Вирус внес коррективы: Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице, трансляции из храмов будут идти в прямом эфире.

Как бы то ни было, Воскресение Христово — праздник, который дарит людям свет, любовь и надежду. И это незыблемо, пусть празднование и пройдет в несколько иных для нас условиях.

Будьте здоровы и сильны духом!

Ольга Цыбулько.