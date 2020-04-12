Покупатели жалуются на установку платежных терминалов в магазинах. Нацбанк попросил решить проблему

Источник материала: Tut.by

Нацбанк попросил банки решить вопрос с установкой платежных терминалов, которые находятся у них на эквайеринговом обслуживании, в организациях торговли и сервиса. Регулятор поясняет, что в условиях напряженной эпидемиологической ситуации стали поступать обращения покупателей, которые жаловались на то, что им приходится передавать карточки в руки кассиру, чтобы произвести оплату.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В письме, которое регулятор направил в банки отмечается, что в некоторых организациях торговли и сервиса платежные терминалы уставлены так, что «держатели бесконтактных карточек в момент совершения оплаты не могут самостоятельно приложить карточку к платежному терминал и вынуждены передавать ее в руки работнику».

— В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 просим провести работу с находящимися на эквайеринговом обслуживании организаций торговли и сервиса в части обеспечения удобного размещения платежных терминалов, которое позволит покупателям в момент совершения оплаты самостоятельно прикладывать бесконтактные карточки к платежному терминалу", — говорится в письме регулятора.

Напомним, банки рекомендуют белорусам сократить использование наличных денег в пользу дистанционной оплаты товаров и услуг. Некоторые и вовсе советуют воздержаться от оплаты наличкой.

В Нацбанке ранее рассказали, что сейчас «вся поступающая в Национальный банк денежная наличность изначально помещается на 14-дневный карантин».

— Затем осуществляется тщательная сортировка банкнот и монет по степени загрязненности и износа, после которой назад в обращение выдаются только чистые и не имеющие каких-либо повреждений банкноты и монеты, а по низким номиналам банкнот (5 и 10 рублей) — в обращение выдаются преимущественно новые, ранее не обращавшиеся, банкноты. При этом стоит учитывать, что количество денежной наличности, выпускаемой из Национального банка ежемесячно, составляет небольшую долю всей наличности, находящейся в обороте (в кассах банков и НКФО, на руках у физических лиц, в кассах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и т.д.), — поясняли в Нацбанке.

Регулятор обращает внимание на то, что «после контакта даже с не имеющими загрязнений банкнотами и монетами необходимо соблюдать традиционные правила гигиены». «Наиболее же безопасным является использование бесконтактных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания», — отмечали в Нацбанке.