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Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру практически без верующих
12.04.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКатолики и протестанты сегодня отмечают светлый праздник - Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру, но в этом году практически без верующих. За литургиями люди наблюдают онлайн.
Воскресение Христово у католиков
Папа Римский впервые в истории выступил с ежегодной пасхальной речью через интернет. В условиях эпидемии коронавируса в светлый праздник собор Святого Петра в Ватикане остается пустым. Обычно Папа появлялся в лоджии базилики, чтобы передать свое благословение «Граду и миру». На площади Святого Петра его всегда ждали десятки тысяч верующих. В этот раз понтифик выступил внутри собора перед папской кафедрой, подчеркивая одиночество, с которым сталкивается все человечество среди запретов и карантина.
Папа Римский Франциск: "Я думаю и молюсь сегодня в первую очередь о тех, кто пострадал от коронавируса, о больных, умерших и их родственниках, оплакивающих своих близких, с которыми даже иногда не успели попрощаться. Христос, дай сил и надежды врачам и медперсоналу, всем, кто демонстрирует любовь и заботу о ближнем".
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Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру практически без верующих
Католики и протестанты сегодня отмечают светлый праздник - Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру, но в этом году...
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