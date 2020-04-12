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Воскресение Христово у католиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру практически без верующих Католики и протестанты сегодня отмечают светлый праздник - Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру, но в этом году...

Католики и протестанты сегодня отмечают светлый праздник - Воскресение Христово. Торжественные службы проходят в костелах по всему миру, но в этом году практически без верующих. За литургиями люди наблюдают онлайн.Папа Римский впервые в истории выступил с ежегодной пасхальной речью через интернет. В условиях эпидемии коронавируса в светлый праздник собор Святого Петра в Ватикане остается пустым. Обычно Папа появлялся в лоджии базилики, чтобы передать свое благословение «Граду и миру». На площади Святого Петра его всегда ждали десятки тысяч верующих. В этот раз понтифик выступил внутри собора перед папской кафедрой, подчеркивая одиночество, с которым сталкивается все человечество среди запретов и карантина.