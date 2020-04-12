БАТЭ в свой день рождения разгромил «Минск», Нехайчик забил прямой гол с углового удара

Источник материала: Tut.by

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12 апреля проходят матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу, в которых играют БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо».

В столице борисовчане разгромили «Минск» в свой 24-й день рождения, а Павел Нехайчик забил прямой гол с углового.

Ранее «Белшина» набрала первое очко в турнире . В Жодино «Торпедо-БелАЗ» уверенно обыграло лидера «Энергетик-БГУ» . А в Городее минское «Динамо» проиграло местным «сахарным». У команды Гуренко после четырех туров всего три очка в активе.

Федерация футбола сообщила, что чемпионат пока продолжится согласно расписанию. Минздрав напомнил, что решение по этому вопросу должно принять Министерство спорта и туризма.

В этом туре в семи из восьми городов, в которых пройдут игры, зафиксированы случаи заражения коронавирусом.



«Славия» показывает себя с лучшей стороны на старте чемпионата, обыграв за две недели два раза БАТЭ и один раз брестское «Динамо». Фото: «Славия»

Прошлогодние лидеры пока проваливают старт. Но прошлогодний чемпион, судя по кубковому матчу, ловит кураж. Правда, не обошлось без потерь: у «Динамо» надолго выбыл Элис Бакай.

«Шахтер» также буксует, мало забивает, но и мало пропускает.

Брестское «Динамо» сыграет против «Ислочи». В составе брестчан выйдет на поле отбывший дисквалификацию Сергей Кисляк. «Волки» же после обидного домашнего поражения от «Слуцка» готовы дать бой чемпиону.

Не зовем вас на стадионы, но призываем смотреть за матчами по телевизору или на экранах ваших мониторов, пока еще чемпионат не остановили.





12 апреля проходят три игры:

ФК «Минск» — БАТЭ — 0:3

Минск. 12 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков (все — Гомель).

ФК «Минск»: Леонов, Д. Зинович, Остроух (Прищепа, 60), Шрамченко, Ролович (Грибовский, 46), Хващинский, Яроцкий (Гурбан, 79), Залеский, Чаговец, Сазончик, Насибулин (к).

БАТЭ: Щербицкий, Настич, А. Филипович (Бессмертный, 46), Яблонский, Драгун (Березкин, 83), Филипенко, Волков (Копитович, 46), Бага, Нехайчик, Стасевич (к), Сарока.

Голы: 0:1 — Драгун (26). 0:2 — Сарока (34). 0:3 — Нехайчик (62, с углового).

Предупреждение: Зинович (68).

К своему 24-му дню рождения БАТЭ подошел в кризисе. Команда ужасно начала чемпионат, проиграла в первом полуфинальном матче Кубка страны. Главный тренер начал осторожно критиковать игроков и продолжает искать новые связки на поле.

Не в лучшем настроении «желто-синие» приехали в Минск играть на убитой «синтетике», и поначалу им пришлось непросто. «Горожане» выставили автобус и старались убегать в контратаки.

Пожалуй, до 20-й минуты у БАТЭ не было опасных моментов, позиционные атаки разбивались о стены обороны «Минска». Но борисовчанам удалось-таки найти бреши, и в этом был хорош Боян Настич, который через левый фланг искал подступы и нашел.

Так, на 26-й минуте он отдал пас в штрафную, мяч прилетел к Станиславу Драгуну, и тот послал мяч в сетку. Затем на 34-й минуте Дмитрий Бага сыграл на Настича, тот прострелил во вратарскую, и набегавший Антон Сарока отправил мяч в сетку.

Между этими взятиями ворот случилось попадание в перекладину после удара головой Баги. А также классный момент у Павла Нехайчика, который расстреливал в упор вратаря хозяев, но попал в него.

«Минск» также имел пару неплохих моментов в первом тайме, чтобы забить гол, но в завершающих моментах игрокам не хватило мастерства в реализации.

После перерыва тренер БАТЭ вынужден был сделать две замены, и вместо Захара Волкова и Александра Филиповича на поле вышли Дмитрий Бессмертный и Борис Копитович.

Второй тайм начался с дикого привоза Дениса Щербицкого, которым не смог воспользоваться Роман Грибовский, не попавший с метров 25 в пустые ворота БАТЭ.

Далее матч проходил с небольшим преимуществом БАТЭ, а на 62-й минуте Нехайчик забил прямым ударом с углового! Чуть позже Сарока мог оформить дубль, но после его удара мяч попал в штангу.

Через 10 минут гости могли сделать счет совсем разгромным, но после многоходовочки БАТЭ мяч с ленточки вынес защитник «Минска». Затем момент имел снова Сарока, но не переиграл вратаря.

БАТЭ добывает уверенную победу и подтягивается к лидерам.

ФК «Смолевичи» — «Шахтер» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Брест» — «Ислочь», 19.00.

Тур завершится в Мозыре 13 апреля:

«Славия» — «Рух», 17.30.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 4 9 «Энергетик-БГУ» 4 9 ФК «Слуцк» 4 7 ФК «Витебск» 4 7 ФК «Минск» 3 6 «Ислочь» 3 6 «Славия» 3 6 ФК «Городея» 4 6 «Неман» 4 5 «Шахтер» 3 4 «Динамо» (Брест) 3 4 БАТЭ 3 3 «Рух» 3 3 «Динамо» (Минск) 4 3 ФК «Смолевичи» 3 1 «Белшина» 4 1

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