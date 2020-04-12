Как православные христиане встретили Вербное воскресенье

Источник материала: ОНТ

Православные христиане встречают Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим. В Свято-Духовом кафедральном соборе собрались прихожане.

Людей, конечно, меньше, чем обычно. Это с учетом того, что священнослужители последовали рекомендациям Минздрава и обратились к людям с просьбой не приходить в церковь, если они чувствуют недомогание, признаки простуды, предполагают, что могут заразить других. Божественную литургию возглавил предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Павел. Вербы священники окропляли святой водой на площадке перед храмом.

«Самое главное, ради чего мы вообще ходим в церковь, это ради того, чтобы любить. Любить всё. всех и всё».

«Праздник – это победа Иисуса Христа над смертью. И хочется сказать, чтобы все это было не зря, чтобы люди верили, и надеялись, что в конце концов все такие тяжелые времена пройдут, и все будет хорошо».

«Я поздравляю всех с Вербным воскресеньем и желаю вам счастья, чтобы вы были здоровые и не болели коронавирусом».

Завтра у православных начинается Страстная седмица, а 19 апреля, в следующее воскресенье, – Пасха.

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