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Как православные христиане встретили Вербное воскресенье

12.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как православные христиане встретили Вербное воскресенье

Православные христиане встречают Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим. В Свято-Духовом кафедральном соборе собрались прихожане.

Людей, конечно, меньше, чем обычно. Это с учетом того, что священнослужители последовали рекомендациям Минздрава и обратились к  людям с просьбой не приходить в церковь, если они чувствуют недомогание, признаки простуды, предполагают, что могут заразить других. Божественную литургию возглавил предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Павел. Вербы священники окропляли святой водой на площадке перед храмом.

«Самое главное, ради чего мы вообще ходим в церковь, это ради того, чтобы любить. Любить всё. всех и всё». 

«Праздник – это победа Иисуса Христа над смертью. И хочется сказать, чтобы все это было не зря, чтобы люди верили, и надеялись, что в конце концов все такие тяжелые времена пройдут, и все будет хорошо».

«Я поздравляю всех с Вербным воскресеньем и желаю вам счастья, чтобы вы были здоровые и не болели коронавирусом». 

Завтра у православных начинается Страстная седмица, а 19 апреля, в следующее воскресенье, – Пасха.

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Православные христиане встречают Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим. В Свято-Духовом кафедральном соборе собрались прихожане. Людей, конечно,...
 
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