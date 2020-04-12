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Как православные христиане встретили Вербное воскресенье
12.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Православные христиане встречают Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим. В Свято-Духовом кафедральном соборе собрались прихожане.
Людей, конечно, меньше, чем обычно. Это с учетом того, что священнослужители последовали рекомендациям Минздрава и обратились к людям с просьбой не приходить в церковь, если они чувствуют недомогание, признаки простуды, предполагают, что могут заразить других. Божественную литургию возглавил предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Павел. Вербы священники окропляли святой водой на площадке перед храмом.
Завтра у православных начинается Страстная седмица, а 19 апреля, в следующее воскресенье, – Пасха.
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Православные христиане встречают Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим. В Свято-Духовом кафедральном соборе собрались прихожане. Людей, конечно,...
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