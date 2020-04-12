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Бориса Джонсона выписали из больницы
12.04.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПремьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Сейчас политик находится в загородной резиденции.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Сейчас политик находится в загородной резиденции. ...
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